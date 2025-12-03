Изложбата "Сбъдване" представя творби на плевенчанки от ателието по живопис на Владимира Йорданова. Тя е подредена в Арт център "Къща на художниците" в Плевен.

"Това е наша вече традиционна изложба, която за втори път нарекохме "Сбъдване". Миналата година ѝ дадохме това име, защото през годините наблюденията ми показаха, че всъщност в ателието се случва именно това — сбъдване. Сбъдваме свои мечти и копнежи, които всяка от нас таи дълбоко в сърцето си", каза пред БТА Владимира Йорданова.

Тя отбеляза, че всички дами имат своите професии в ежедневието си. "Нашето ателие е техният начин за бягство — място, където могат да се разпуснат, да изразят себе си върху платното и за кратко да бъдат истински творци, откъснати от рутината", допълни Йорданова.

Началото на нейното ателие по живопис е поставено преди около десет години. Въпреки че някои от жените престават да посещават заниманията, други идват на тяхното място, ядрото му в момента е от около десет художнички.

"Интересното тази година е, че в изложбата участват и ученички. Досега винаги ги разделях на "детски" и "възрастни", но вече имам няколко момичета, които много усилено се занимават с маслена живопис. За някои от тях това е първо представяне. Повечето нямат намерение да продължат професионално, а идват заради хобито, заради развитието и емоцията, която е различна от ежедневните им занимания", каза още Йорданова.

"Уча тези жени и момичета да рисуват и да изразяват своя вътрешен свят, но и те много ме учат", допълни художничката. "Това е най-интересното - през всички тези години виждам как израствам като творец и то благодарение на тях. Показвайки им, аз се стремя да дам най-доброто от себе си. Докато рисувам, се опитвам да бъда по-добра, за да им давам добър пример. Получи се едно прекрасно взаимодействие между нас", каза още тя.

"От социална гледна точка те са моята "глутница" — в най-хубавия смисъл. Чувствам дамите като своя група, защото сме единомислещи, имаме сходни виждания за живота, всички са толкова цветни и прекрасни", подчерта Йорданова.

Изложбата е с живописни творби - масло върху платно. В нея се представят 19 плевенчанки с картини на различни теми. "Сбъдване" ще бъде открита тази вечер и ще остане експонирана до 20 декември.