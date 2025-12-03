Млади таланти - лауреати на конкурси ще изнесат концерт с Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“. Събитието е тази вечер в залата на филхармонията, съобщиха от културната институция.

Публиката ще има възможност да чуе кларинетиста Никола Николов, Борис Йорданов – ударни, и пианиста Николай Маринов. В програмата ще прозвучат концерт за кларинет номер 1 от Луи Шпор, концерт за маримба от Емануел Сежурне и концерт за пиано в ла минор от Едвард Григ. На диригентския пулт пред оркестъра ще застане маестро Борис Тодоров.

Николай Маринов започва да се занимава с пиано от ранна детска възраст, а след това минава през многобройни състезания и конкурси, на които извоюва десетки награди.

Никола Николов се усъвършенства в майсторски класове на именити кларинетисти като Мартин Фрост, Пол Майер, Андрю Маринър, Фабио ди Казола, Петър Шмидл и други.

Борис Йорданов участва в представителни концерти, както и в майсторски класове при Татяна Колева, Гордън Стаут, Александър Георгиев, Фабиан Хомар, и Емануел Сежурне. Oтличен e с множество награди от национални и международни конкурси.

През новия творчески сезон Разградската филхармония ще зарадва публиката с нови проекти и музикални срещи, каза пред време в Националния пресклуб на БТА в Разград главният диригент маестро Деян Павлов.