През новия творчески сезон Разградската филхармония ще зарадва публиката с нови проекти и музикални срещи

През новия творчески сезон Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“ ще зарадва публиката с нови проекти и музикални срещи, каза в Националния пресклуб на БТА в Разград главният диригент маестро Деян Павлов. Той посочи, че формацията вече е в един много добър вид и разградчани само може да се гордеят със симфониците. „Те свират с професионализъм, желание и емоции“, посочи маестро Павлов.

Началото на сезона на Филхармонията беше поставено в Деня на независимостта на България – 22 септември, с авторска вечер на Теодосий Спасов. Концертът под диригентството на маестро Деян Павлов съчета традиция и съвременност, корени и нови хоризонти. На 14 ноември сцената на Филхармонията ще посрещне още едно от големите имена в българската музика – певеца Васил Петров. Концертните турнета с тях ще продължат и през 2026 година, отбеляза диригентът.

В програмата на симфониците през следващите месеци е включен още концерт на млади таланти - лауреати на конкурси. Разградската филхармония ще зарадва своите почитатели и с коледно-новогодишен оперен концерт с участието на солистката на Софийската опера Диана Василева. В музикалния спектакъл ще участва и Разградският хор „Железни струни“ с диригент маестро Красен Иванов. „Тази година той чества 70-годишен юбилей и концертът ще бъде реверанс към него“, заяви Деян Павлов.

Оркестрантите подготвят и нов проект с Маргарита Хранова под наслов „Страст и нежност“, с който ще изненадат публиката след Нова година. „По повод 14 февруари, когато се празнуват Трифон Зарезан и Свети Валентин Разградската филхармония ще изнесе оперетен концерт с режисьор и солист Александър Мутафчийски. В програмата ще бъде включен и балетът на Сцена „Назъм Хикмет““, посочи маестро Деян Павлов. Той добави, че програмата на Разградската филхармония до май е наситена с още концерти.

Директорът на Театрално-музикалния и филхармоничен център Стефани Лечева благодари на диригента на Разградската филхармония. „ Опитваме се всички наши проекти да бъдат с високо качество и професионализъм“, добави тя.