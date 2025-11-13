Подробно търсене
АКТУАЛИЗИРАНА

Иво Тасев
Коалицията на премиера спечели парламентарния вот в Ирак, обяви избирателната комисия на страната
Министър-председателят на Ирак Мохамед Шия ас Судани , Nov. 11, 2025. (AP Photo/Hadi Mizban)
Багдад,  
13.11.2025 00:41
 (БТА)
Коалицията за възстановяване и развитие, оглавявана от министър-председателя на Ирак Мохамед Шия ас Судани, спечели произведените във вторник парламентарни избори в страната, обяви официално снощи избирателната комисия на страната, предаде Ройтерс.

Движението на Судани събра 1,317 милиона от гласовете на избирателите, поясни комисията.

По-рано Ройтерс информира, че коалицията на иракския премиер печели, като се позова на на двама представители на избирателната комисия.

Судани преследваше втори мандат във властта, но много от обезверените млади гласоподаватели в Ирак приеха изборите за средство на системните партии в държавата да си разпределят петролното ѝ богатство, отбелязва световната агенция.

На свой ред министър-председателят, който се самоопредели като лидера, способен да превърне Ирак в успешна държава след години на нестабилност, твърди, че се е противопоставил на системните партии, които го издигнаха на власт.

Никоя партия не успя да събере мнозинство от депутатски мандати в 329-местния парламент на страната и съответно правото да сформира самостоятелно правителство, така ще е нужно коалиционно споразумение, отбелязва Ройтерс.

Окончателните данни сочат, че избирателната активност в Ирак на тези избори е била 56,11%, оповести избирателната комисия.

"Активността на избирателите е ярко доказателство за още един успех, що се касае до възстановеното доверие в политическата система", заяви Судани в излъчена по телевизията реч след обявяването на първите резултати.

/ИТ/

Към 02:20 на 13.11.2025 Новините от днес

