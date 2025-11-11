Подробно търсене

Изборните секции в Ирак отвориха врати за парламентарните избори

Алексей Маргоевски
Снимка: AP/Hadi Mizban
Багдад,  
11.11.2025 06:44
 (БТА)

Изборните секции в Ирак отвориха врати тази сутрин за парламентарните избори, предаде Франс прес. Изборите ще бъдат наблюдавани отблизо от Техеран и Вашингтон.

Отворени в 07:00 ч. местно време (06:00 ч. българско време), изборните секции ще бъдат затворени в 18:00 ч. (17:00 ч. българско време). Първите резултати се очакват в рамките на 24 часа след края на гласуването.

