Избирателна активност на парламентарните избори в Ирак надхвърли 55%, каза избирателната комисия на страната

Владимир Арангелов
Членове на избирателна комисия броят бюлетини в Багдад, 11 ноемтви 2025 година. Снимка: AP/Hadi Mizban
Багдад,  
11.11.2025 22:12
 (БТА)

Избирателната активност на парламентарните избори в Ирак надхвърли 55%, заяви днес избирателната комисия на страната, като уточни, че тази информация е базирана на данните от по-голямата част от избирателните секции, предаде Франс Прес.

Според същия източник, над 12 милиона души са гласували от малко над 21 милиона регистрирани избиратели. 

Тази неочаквана избирателна активност бележи силен ръст в сравнение с исторически ниския рекорд от 41% през 2021 г. – особено като се има предвид, че шиитският лидер Муктада Садр, чиято партия спечели най-голям брой места на предишните парламентарни избори, този път призова за бойкот на изборите.

/ВА/

