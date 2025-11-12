Актьорът и фотограф Владимир Карамазов разказа истории от живота си пред ученици и учители във Велико Търново. Срещата се състоя в Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, като продължи около час. Гостът говори за книгата си „Мина половин живот“, за театъра, телевизията, киното, фотографията, пътуванията и други неща, които го вълнуват.

Обикновено актьорите ни виждате чрез разни роли, а тази книга дава възможността да си поговорим очи в очи и това всеки път е интересно и за мен, и за хората, каза Карамазов. Той отбеляза, че повечето от днешните младежи искат да постигнат бърз успех и да добият популярност, но увери учениците, че много по-ценен и интересен е пътят, който човек изминава към своята цел.

На срещата във великотърновската гимназия присъства и братът на Владимир Карамазов - шеф Иван Александров. Той бе приготвил за присъстващите сладки изненади и рецепти, които учениците и учителите отнесоха у дома.

Събитието във Велико Търново беше част от минитурнето на Карамазов в няколко града от страната, където ще представи своята книга. Утре той ще бъде в Плевен, а на 27 и 28 ноември - в село Ружинци, Белоградчик и Видин.