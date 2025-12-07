Емблематични фигури от българската култура „оживяват“ в премиерата "Писателското кафене" на Ловешкия театър

Емблематични фигури от българската култура „оживяват“ на сцената в пиесата "Писателското кафене" на Драматичен театър „Борис Луканов“ в Ловеч. Премиерата е на 12 декември (петък) в Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“, съобщи Цветан Тодоров, пиар на театъра.

Сладкарница „Цар Освободител“, известна и като „Писателското кафене“, е прочута сладкарница-кафене в София от началото на XX век, любимо място за срещи на българския културен елит близо четири десетилетия. Мястото е събирало писатели, художници, актьори като Никола Вапцаров, Иван Милев, Кръстьо Сарафов, Елин Пелин, Йордан Йовков и много други. Намирало се е на ъгъла на улиците „Цар Освободител“ и „Раковски“, срещу Военния клуб. Днес тази сграда не съществува, била е разрушена.

Времето, което представлението пресъздава - 30-те години на 20 век, е белязано от конфликти, възходи и убийства.

Автор и режисьор на пиесата е Елица Йовчева, нашумяла с "Великият Гетсби" в Младежкия театър в София, добави Тодоров.

Участва почти целият актьорски състав на театъра – Елица Йовчева, участват Боряна Бабанова, Георги Грозев, Деян Жеков, Диана Спасова, Петко Венелинов, Силвия Чобанова, Цветан Пейчев, Явор Костов - Яша и Янислава Линкова.

Сценографията и костюмите са на Александра Йотковска, композитор е Светослав Димитров.

"Авторката Елица Йовчева определя темата като мисията на твореца в кризисни времена. Тя прави паралел и с днешното време. Това е размисъл върху съдбата на тези образи от миналато, които имат различна съдба", каза още Цветан Тодоров.

Спектакълът е създаден с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.