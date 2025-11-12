Финалът на Европейското първенство по футбол през 2028 година ще се проведе на стадион „Уембли“

Финалът на Европейското първенство по футбол през 2028 година ще се проведе в Лондон на стадион „Уембли“, съобщиха от Футболната асоциация на страната.

Мачът за трофея ще се играе на 9 юли. „Уембли“ ще бъде домакин и на двата полуфинални мача. Откриващият двубой, насрочен за 9 юни, ще се състои на стадиона в Кардиф.

В турнира ще участват 24 отбора, 20 от които ще бъдат определени чрез квалификации: 12-е победители в групите и осемте най-добри подгласници. Останалите две места ще бъдат разиграни между останалите подгласници и най-добрите отбори от Лигата на нациите, които не се класират директно.

УЕФА е запазил две места за домакините на турнира в груповата фаза. Те ще бъдат присъдени на отборите, завършили най-напред в квалификациите.

Европейското първенство през 2028 година ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.