Подробно търсене

Финалът на Европейското първенство по футбол през 2028 година ще се проведе на стадион „Уембли“

Ива Кръстева
Финалът на Европейското първенство по футбол през 2028 година ще се проведе на стадион „Уембли“
Финалът на Европейското първенство по футбол през 2028 година ще се проведе на стадион „Уембли“
снимка: James Manning/PA via AP
Лондон,  
12.11.2025 23:17
 (БТА)

Финалът на Европейското първенство по футбол през 2028 година ще се проведе в Лондон на стадион „Уембли“, съобщиха от Футболната асоциация на страната.

Мачът за трофея ще се играе на 9 юли. „Уембли“ ще бъде домакин и на двата полуфинални мача. Откриващият двубой, насрочен за 9 юни, ще се състои на стадиона в Кардиф.

В турнира ще участват 24 отбора, 20 от които ще бъдат определени чрез квалификации: 12-е победители в групите и осемте най-добри подгласници. Останалите две места ще бъдат разиграни между останалите подгласници и най-добрите отбори от Лигата на нациите, които не се класират директно.

УЕФА е запазил две места за домакините на турнира в груповата фаза. Те ще бъдат присъдени на отборите, завършили най-напред в квалификациите.

Европейското първенство през 2028 година ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. 

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:49 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация