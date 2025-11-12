Александър Везенков отбеляза 14 точки при успеха на Олимпиакос над Жалгирис в баскетболната Евролига

Отборът на Олимпиакос, с Александър Везенков в състава си, победи гостуващия Жалгирис (Литва) с 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25) в мач от 10-ия кръг на Евролигата и записа трети пореден домакински успех.

Българският национал се разписа с 14 точки, 8 борби и 2 асистенции за 28:30 минути на паркета.

Гръцкият тим доминираше от началото до края на двубоя и спечели убедително.

Най-резултатен за успеха на Олимпиакос беше Тайлър Дорси с 30 точки, а Никола Милутинов вкара 16.

За Жалгирис 15 точки наниза Силвен Франсиско, 13 реализира Моузес Райт.

Олимпиакос е трети в класирането с актив 7-3, а Жалгирис е на втора позиция със същия баланс. Лидер е Апоел Тел Авив с 8-2.

В следващия кръг гръцкият тим ще гостува на Армани Милано (Италия) на 14 ноември.

В трилър, който продължи до последната секунда, Барселона постигна четвъртата си победа като гост за сезона си в Евролигата, след като се наложи над Байерн Мюнхен (Германия) със 75:74 (20:15, 23:17, 18:25, 14:17).

Каталунците подобри баланса си на 6-4 в първия мач на временния старши треньор Оскар Ореяна, докато Байерн е с 5-5, след като серията на тима от три успеха приключи. Всичко се сведе до последните секунди, когато Спенсър Динуиди получи нарушение при 73:75 1.2 секунди преди края. Той пропусна втория си опит и Владимир Лучич не успя да вкара кош със сирената.

Томаш Саторански се отличи за победителите с 13 точки. Динуиди и Оскар да Силва бяха най-резултатните за Байерн с по 17 точки.

В друга среща Армани Милано (Италия) надделя над АСВЕЛ Вильорбан (Франция) с 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21).

Мачовете от 11-ия кръг на турнира ще се изиграят в четвъртък и в петък.