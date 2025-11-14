Панатинайкос се наложи при гостуването си на Реал Мадрид в баскетболната Евролига

Гръцкият Панатинайкос се наложи над Реал Мадрид с 87:77 като гост в Испания в двубой от 11-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. С втория си пореден и общо седми успех Панатинайкос се изкачи на пето място във временното класиране, докато Реал Мадрид допусна втора поредна и общо шеста загуба, която изпрати тима на 13-а позиция.

Домакините изоставаха почти през цялата среща, като на почивката Панатинайкос водеше с 52:38. В началото на второто полувреме преднината на гостите достигна 19 точки, а преди последните 10 минути Реал Мадрид изоставаше с 59:73.

Ти Джей Шортс беше най-полезен за гръцкия отбор с 19 точки, 4 борби и 6 асистенции, докато за мадридчани Валтер Таварес завърши с „дабъл-дабъл“ от 20 точки и 10 борби.

В друг мач от четвъртък вечер Париж Баскетбол победи испанския Валенсия с 90:86 като домакин в Испания, за да прекъсна негативната си серия и да запише пети успех от началото на сезона. За Валенсия, който е седми, поражението беше второ в последните три двубоя на състава.

Най-резултатен за френския тим беше Надир Хифи със 17 точки, 5 борби и 5 асистенции.

Израелският Макаби Тел Авив се справи при домакинството си друг испански отбор Баскония с 89:83 в сръбската столица Белград. Баскетболистите на Макаби водеха само с 3 точки - 71:68 след 30 минути игра, но удържаха победата, която беше едва трета за състава, които се намира на 18-а позиция в подреждането. Баскония е предпоследен, 19-и след втората си поредна и общо осма загуба.

Ти Джей Лийф се отличи с 19 точки и 7 борби за тима от Тел Авив, а за Баскония Тимоте Луваву-Кабаро се отчете с 19 точки, 6 борби и 5 асистенции.

Останалите срещи от 11-ия кръг в Евролигата предстоят тази вечер, като Олимпиакос на българина Александър Везенков ще гостува на Армани Олимпия Милано в Италия.