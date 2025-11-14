Подробно търсене

Треньорът на Валенсия Педро Мартинес даде трисекундна пресконференция след загубата от Париж Баскетбол в Евролигата

Кремена Младенова
Треньорът на Валенсия Педро Мартинес даде трисекундна пресконференция след загубата от Париж Баскетбол в Евролигата
Треньорът на Валенсия Педро Мартинес даде трисекундна пресконференция след загубата от Париж Баскетбол в Евролигата
снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
Париж,  
14.11.2025 11:48
 (БТА)

Старши треньорът на испанския баскетболен Валенсия Педро Мартинес даде една от най-кратките пресконференции, състояли се някога, след загубата с 86:90 при гостуването на френския Париж Баскетбол в 11-ия кръг на Евролигата, пише специализираното издание Basketnews.com.

Баскетболистите на Валенсия имаха превъзходство през по-голямата част от двубоя, но в края домакините направиха серия от 11:0, която им помогна да стигнат до победата.

Мартинес логично беше изнервен от развоя на мача, когато пристигна за пресконференцията след срещата. Попитан от водещия за коментара си за двубоя, старши треньорът на Валенсия заяви кратко, жестикулирайки към празните места в залата: "Това ли е? Резултатът е 90:86." След тези думи Педро Мартинес напусна продължилата три секунди пресконференция.

Валенсия продължава с актив от шест победи и пет поражения след 11-ия кръг в Евролигата, заемайки седма позиция във временното класиране.

/КМ/

Свързани новини

14.11.2025 10:19

Панатинайкос се наложи при гостуването си на Реал Мадрид в баскетболната Евролига

Гръцкият Панатинайкос се наложи над Реал Мадрид с 87:77 като гост в Испания в двубой от 11-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. С втория си пореден и общо седми успех Панатинайкос се изкачи на пето място във временното класиране
12.11.2025 10:21

Панатинайкос надви Париж Баскетбол за шестата си победа в баскетболната Евролига

Панатинайкос спечели със 101:95 (27:28, 25:15, 20:29, 29:23) срещу Париж Баскетбол в мач от десетия кръг на Евролигата, с което гърците записаха шеста победа и заемат седмо място в класирането. Французите пък са с баланс 4-6 след четвъртата си
14.10.2025 16:49

Двубоят от баскетболната Евролига между Валенсия и Апоел Тел Авив в Испания ще се играе пред празни трибуни

Двубоят от четвъртия кръг в баскетболната Евролига за мъже между Валенсия и Апоел Тел Авив в Испания, насрочен за сряда вечер, ще се играе пред празни трибуни, пише специализираното издание Eurohoops.net

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:12 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация