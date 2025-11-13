Коди Милър-Макинтайър направи "дабъл-дабъл" за осмата победа на Цървена звезда в Евролигата, Апоел Тел Авив отстъпи пред шампиона Фенербахче

Националът на България Коди Милър-Макинтайър записа впечатляващите показатели от 12 точки, 10 асистенции и 6 борби за победата на Цървена звезда с 91:79 над Монако в мач от 11-ия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже.

Роденият в САЩ плеймейкър приключи с "дабъл-дабъл" и бе много близо до това да направи "трипъл-дабъл" за осмия успех на "звездашите", с който те се изравниха на върха в класирането със състава на Апоел Тел Авив.

През първото полувреме финалистът през миналия сезон Монако имаше леко предимство и след 20 минути игра в "Београдска Арена" гостите водеха с 46:42.

През втората част обаче баскетболистите на старши треньора Саша Обрадович обаче затегнаха много представянето си в защита и с подкрепата на пълната зала домакините направиха обрат.

Най-резултатен за Цървена звезда бе Огнен Добрич с 22 точки, 20 прибави Джаред Бътлър, а Семи Оджейеле вкара още 12.

За Монако, който след този мач вече е с баланс от шест победи и пет загуби, Майк Джеймс реализира 18 точки, а с 16 остана Ели Окобо.

В друг мач от кръга, завършил до момента, домакинстващият в България състав на Апоел Тел Авив отстъпи с 68:74 при визитата си на шампиона Фенербахче в Истанбул.

Мачът се реши в третата четвърт, в която "фенерите" се наложиха с 27:16. Опитът за финален щурм на израелския тим доведе до сваляне на разликата до четири точки, но не и до обрат.

За победителите от Фенербахче, които постигнаха трета поредна победа и вече са с шест успеха и пет поражения, с 15 точки се отличи Тейлън Ортън-Тъкър, а с 14 остана Девон Хол.

За Апоел Илайджа Брайънт завърши с 19 точки, а бившият център на "фенерите" Джонатан Мотли вкара 14.