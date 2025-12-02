Подробно търсене

Бивш баскетболист на Цървена звезда разкри важен фактор за добрата игра на българския национал Коди Милър-Макинтайър

Кремена Младенова
Бивш баскетболист на Цървена звезда разкри важен фактор за добрата игра на българския национал Коди Милър-Макинтайър
Бивш баскетболист на Цървена звезда разкри важен фактор за добрата игра на българския национал Коди Милър-Макинтайър
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Белград,  
02.12.2025 19:08
 (БТА)

Американският баскетболист с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, който през настоящия сезон блести с фланелката на сръбския Цървена звезда в Евролигата и отбелязва средно по 14.1 точки, 4.2 борби и 6.8 асистенции на мач, по своя инициатива е започнал по-рано подготовката си.

Българският национал игра на ниво и миналия сезон, но този път определено е сред водещите състезатели в най-престижната клубна надпревара в Европа, пише изданието Sportskacentrala.com.

Ключов фактор за добрата форма на гарда разкри бившият баскетболист на Цървена звезда Милутин Алексич, който гостува в подкаста Miljanov korner. А именно - българският национал доброволно е започнал по-рано подготовката си за настоящия сезон.

„Милър-Макинтайър дойде по собствена инициатива месец и няколко дни по-рано преди началото на сезона. По своя инициатива той съкрати почивката си. А независимо дали треньорът или клубът настояват да дойдеш по-рано, не си длъжен да идваш и не може да бъдеш санкциониран за това, нито клубът може да се отнесе с теб по един или друг начин“, обясни Алексич.

/КМ/

Свързани новини

14.11.2025 13:17

Наставникът на баскетболния Цървена звезда Саша Обрадович подчерта големите си очаквания за сезона в Евролигата

Старши треньорът на баскетболния Цървена звезда Саша Обрадович заяви, че, ако отборът продължи да играе по този начин, то титлата в Евролигата може да бъде основна цел. Белградският гранд, чийто екип носи и българският национал
13.11.2025 23:35

Коди Милър-Макинтайър направи "дабъл-дабъл" за осмата победа на Цървена звезда в Евролигата, Апоел Тел Авив отстъпи пред шампиона Фенербахче

Националът на България Коди Милър-Макинтайър записа впечатляващите показатели от 12 точки, 10 асистенции и 6 борби за победата на Цървена звезда с 91:79 над Монако в мач от 11-ия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:41 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация