Баскетболистът на Олимпиакос Кийнан Еванс се контузи отново след само две минути игра срещу Жалгирис

Завърналият се след контузия баскетболист на Олимпиакос Кийнан Еванс претърпя нова травма само две минути след стъпването си на терена срещу литовския Жалгирис при победата на гръцкия тим, чийто екип носи и българският национал Александър Везенков, с 95:78 в сряда вечер в Евролигата.

Настроението на домакините беше приповдигнато, след като Олимпиакос поведе с 23:9 срещу Жалгирис, а Еванс се завърна на терена срещу бившия си отбор, дебютирайки в Евролигата през настоящия сезно. Баскетболистът вече игра в гръцката лига срещу тима на Кардица, но получи нова контузия, която се оказа скъсано ляво ахилесово сухожилие.

Кийнан Еванс беше подпомогнат от съотборниците си да излезе от игрището и веднага беше откаран в болница за преглед. Официалната информация за травмата му беше обявена след края на двубоя в атинското предградие Пирея.

„Няма мерна единица за лошия късмет, всичко е част от живота“, каза старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас, когато беше попитан за контузията на Еванс.

„Истината е, че очевидно всички сме много тъжни. Не можем да се насладим на победата, защото това е нещо, което ни засяга“, добави Барцокас, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net.