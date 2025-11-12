За книгата „Великите древни цивилизации на Америка“ ми трябваха повече от 15 години, каза проф. Николай Овчаров

Подробно търсене

Иван Долев
Проф. Николай Овчаров представи новата си книга „Великите древни цивилизации на Америка“, снимка: Иван Долев/ БТА (ВЯ)
София,  
12.11.2025 21:16
 (БТА)
Книгата „Великите древни цивилизации на Америка“ ми отне над 15 години. Не съм я писал толкова дълго, но през това време се оформяше, защото една книга не става изведнъж. Това каза археологът проф. Николай Овчаров при представянето на изданието.

Премиерата се състоя в столичния хотел „Хаят Риджънси“, като сред присъстващите бяха президентът Георги Първанов (2002-2012 г.), писателят Захари Карабашлиев, учени, журналисти и любители на археологията и пътешествията. Водеща на представянето беше журналистката Марина Цекова.

Книгата е разделена на две части – първата е посветена на Мезоамерика и културите на маите и ацтеките, а втората разглежда империята на инките в Южна Америка. Проф. Овчаров обръща специално внимание на разчитането на писмеността на маите от съветския учен Юрий Кнорозов през 1951 г., което поставя началото на нов етап в изучаването на техните надписи.

 „Великите древни цивилизации на Америка“ проследява пътя на древните народи от Азия към Америка и развитието на великите цивилизации на маите, ацтеките и инките. „През ледниковия период морското ниво е било с около 160 метра по-ниско, а Азия и Америка са били свързани. Именно тогава хората са преминали към Новия свят“, обясни проф. Овчаров.

Той направи и паралели между духовните и културни традиции на древните американски народи и българската история, като отбеляза близостта между устните предания на траките и тези на маите и инките.

Особено внимание в книгата е отделено на златните храмове и изчезналите паметници на инките, както и на експедицията на владетеля Тупак Инка Юпанки към Полинезия. „Генетични изследвания показват, че в гените на полинезийците има не само азиатска, но и индианска кръв – хилядолетия след като предците им са се разделили, потомците им се срещат отново в средата на Тихия океан“, разказа проф. Николай Овчаров.

На премиерата на книгата беше и проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и председател на „Експлорърс клуб България“. Той определи „Великите древни цивилизации на Америка“ като изключително постижение, показващо, че историята е ценност, която трябва да се пази и уважава.

Журналистът и пътешественик Симеон Идакиев отбеляза, че книгата го е върнала към личните му преживявания от пътувания в региона. „Николай Овчаров е свършил огромна работа. Беше ми интересно да видя гледната точка на един археолог“, каза той.

Книгата „Великите древни цивилизации на Америка“ е илюстрирана с авторски фотографии от експедициите на проф. Овчаров в Мексико, Гватемала, Хондурас, Перу и Боливия, осъществени в периода 2017–2023 г.

Проф. Николай Овчаров е археолог, известен със своите проучвания в Перперикон, Татул, Велико Търново, Велики Преслав, Мисионис и Урвич. Автор е на десетки книги и стотици публикации на тема средновековна история, преподавал в редица български и чужди университети. Носител е на орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие за изключителни заслуги в областта на културата и е носител на най-високото отличие на Министерството на културата – „Златен век“ с огърлие. През 2024 г. става почетен професор на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов.

