За книгата „Великите древни цивилизации на Америка“ ми трябваха повече от 15 години, каза проф. Николай Овчаров

Книгата „Великите древни цивилизации на Америка“ ми отне над 15 години. Не съм я писал толкова дълго, но през това време се оформяше, защото една книга не става изведнъж. Това каза археологът проф. Николай Овчаров при представянето на изданието.

Премиерата се състоя в столичния хотел „Хаят Риджънси“, като сред присъстващите бяха президентът Георги Първанов (2002-2012 г.), писателят Захари Карабашлиев, учени, журналисти и любители на археологията и пътешествията. Водеща на представянето беше журналистката Марина Цекова.

Книгата е разделена на две части – първата е посветена на Мезоамерика и културите на маите и ацтеките, а втората разглежда империята на инките в Южна Америка. Проф. Овчаров обръща специално внимание на разчитането на писмеността на маите от съветския учен Юрий Кнорозов през 1951 г., което поставя началото на нов етап в изучаването на техните надписи.

„Великите древни цивилизации на Америка“ проследява пътя на древните народи от Азия към Америка и развитието на великите цивилизации на маите, ацтеките и инките. „През ледниковия период морското ниво е било с около 160 метра по-ниско, а Азия и Америка са били свързани. Именно тогава хората са преминали към Новия свят“, обясни проф. Овчаров.

Той направи и паралели между духовните и културни традиции на древните американски народи и българската история, като отбеляза близостта между устните предания на траките и тези на маите и инките.

Особено внимание в книгата е отделено на златните храмове и изчезналите паметници на инките, както и на експедицията на владетеля Тупак Инка Юпанки към Полинезия. „Генетични изследвания показват, че в гените на полинезийците има не само азиатска, но и индианска кръв – хилядолетия след като предците им са се разделили, потомците им се срещат отново в средата на Тихия океан“, разказа проф. Николай Овчаров.

На премиерата на книгата беше и проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и председател на „Експлорърс клуб България“. Той определи „Великите древни цивилизации на Америка“ като изключително постижение, показващо, че историята е ценност, която трябва да се пази и уважава.

Журналистът и пътешественик Симеон Идакиев отбеляза, че книгата го е върнала към личните му преживявания от пътувания в региона. „Николай Овчаров е свършил огромна работа. Беше ми интересно да видя гледната точка на един археолог“, каза той.

Книгата „Великите древни цивилизации на Америка“ е илюстрирана с авторски фотографии от експедициите на проф. Овчаров в Мексико, Гватемала, Хондурас, Перу и Боливия, осъществени в периода 2017–2023 г.

Проф. Николай Овчаров е археолог, известен със своите проучвания в Перперикон, Татул, Велико Търново, Велики Преслав, Мисионис и Урвич. Автор е на десетки книги и стотици публикации на тема средновековна история, преподавал в редица български и чужди университети. Носител е на орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие за изключителни заслуги в областта на културата и е носител на най-високото отличие на Министерството на културата – „Златен век“ с огърлие. През 2024 г. става почетен професор на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов.