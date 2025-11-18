Израелски министър призова за ареста на Махмуд Абас, ако ООН гласува в полза на палестинска държава

Крайнодесният израелски министър по вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир днес призова за ареста на палестинския президент Махмуд Абас и за убийството на висши палестински лидери, ако Съветът за сигурност на ООН гласува в полза на създаването на палестинска държава, предаде Франс прес.

„Ако те ускорят признаването на тази измислена държава, ако ООН я признае, трябва да наредите убийството на високопоставени лица от Палестинската автономия, които са терористи във всеки смисъл на думата (и) да наредите ареста на Абу Мазен (прякорът на Абас)“, каза пред журналисти Бен Гвир, обръщайки се към премиера Бенямин Нетаняху.

Съветът за сигурност на ООН тази вечер ще гласува в Ню Йорк американска проекторезолюция в подкрепа на мирния план за Газа, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Този план предвижда възможността за създаване на суверенна и независима палестинска държава – перспектива на която правителството на Нетаняху твърдо се противопоставя, отбелязва АФП.