Израелски министър призова за ареста на Махмуд Абас, ако ООН гласува в полза на палестинска държава

Валерия Динкова
Израелският министър по вътрешната сигурност Итамар бен-Гвир. Снимка: Chip Somodevilla/Pool via AP
Йерусалим,  
18.11.2025 00:15
 (БТА)
Крайнодесният израелски министър по вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир днес призова за ареста на палестинския президент Махмуд Абас и за убийството на висши палестински лидери, ако Съветът за сигурност на ООН гласува в полза на създаването на палестинска държава, предаде Франс прес.

„Ако те ускорят признаването на тази измислена държава, ако ООН я признае, трябва да наредите убийството на високопоставени лица от Палестинската автономия, които са терористи във всеки смисъл на думата (и) да наредите ареста на Абу Мазен (прякорът на Абас)“, каза пред журналисти Бен Гвир, обръщайки се към премиера Бенямин Нетаняху.

Съветът за сигурност на ООН тази вечер ще гласува в Ню Йорк американска проекторезолюция в подкрепа на мирния план за Газа, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Този план предвижда възможността за създаване на суверенна и независима палестинска държава – перспектива на която правителството на Нетаняху твърдо се противопоставя, отбелязва АФП.

/ВД/

18.11.2025 02:05

Тръмп приветства приемането на резолюция в подкрепа на плана му за мир в Газа от Съвета за сигурност на ООН

Американският президент Доналд Тръмп приветства приетата от Съвета за сигурност на ООН резолюция в подкрепа на мирния му план за ивицата Газа, която той смята, че ще донесе „повече мир по света“, предаде Франс прес.
18.11.2025 01:07

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Съветът за сигурност на ООН днес прие внесената от САЩ проекторезолюция в подкрепа на плана на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в ивицата Газа и допускане на международни стабилизационни сили в палестинския анклав, предаде Ройтерс.
17.11.2025 22:00

Нетаняху разкритикува насилието на "шепа израелски екстремисти" на Западния бряг

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разкритикува насилието, упражнявано от, както той каза, „шепа израелски екстремисти“, които не представляват заселниците, живеещи на Западния бряг, предаде Франс прес. "Взимам много насериозно ожесточените
17.11.2025 19:36

Палестинска въоръжена фракция заяви, че Израел е убил техен местен лидер

Коалицията от палестински групировки "Комитети за народна съпротива" (КНС) - съюзник на движението "Хамас", заяви днес, че един от местните й лидери е бил убит от, както тя каза, израелски сили под прикритие близо до град Дейр ал-Балах в централната част на ивицата Газа, предаде Ройтерс.

