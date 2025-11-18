Германия и Нидерландия си осигуриха директно класиране на Мондиал 2026, Хърватия направи обрат срещу Черна гора

Германия си осигури директно класиране на Световното първенство по футбол след футболна лекция в ключовия мач срещу Словакия. Бундестимът се нуждаеше от равенството, за да си гарантира първото място в група А, но играчите на Юлиан Нагелсман показаха най-доброто си лице и спечели с категоричното 6:0 в последния кръг на световните квалификации.

Германците приключиха интригата на мача в Лайпциг още до почивката, когато паднаха четири гола. Лерой Сане се отличи с два гола и асистенция, а по веднъж се разписаха Ник Волтемаде, Серж Гнабри, Ридле Баку и Асан Уедраого.

В другия мач от групата Северна Ирландия победи Люксембург с 1:0 с гол на Джейми Донли от дузпа минута преди почивката.

В група G Нидерландия спечели с лекота у дома срещу Литва с 4:0 и си гарантира първото място и директна квота за Мондиал 2026. Тиджани Райндерс откри резултата, а Коди Гакпо удвои от дузпа в 58-а минута. Последваха още два бързи гола на Шави Симон и Дониел Монел за крайното 4:0.





Отборът на Полша завърши на второ място в групата и ще участва на бараж. Поляците имаха илюзорни шансове за първото място, но тимът срещна доста трудности при гостуването на Малта и в крайна сметка надделя с 3:2, но това не бе достатъчно. Полша на два пъти повежда в резултата с голове на Роберт Левандовски и Вшолек, но домакините изненадващо изравняваха и бяха близо до точката. Пет минути преди края Пьотр Желински отбеляза победния гол за Полша.

В група "L" нямаше неизвестни. Хърватия си бе гарантирал първото място в групата и класиране на Световното и подходи лежерно при гостуването на Черна гора. Осмаич и Кръстевич дадоха преднина на черногорците, но Хърватия стигна до обрат и победа с 3:2 след голове на Иван Перишич от дузпа, Кристиян Якич и Никола Влашич.

Вторият в групата Чехия нямаше проблеми срещу аутсайдера Гибралтара и спечели на своя територия с 6:0. Пет гола паднаха до почивката, точни бяха Дудера, Хори, Цоуфал, Карабец и Соучек. През втората част един гол добави Хранач.