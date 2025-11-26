19-годишният футболист на РБ Лайпциг Асан Уедраого ще бъде извън игра няколко седмици заради контузия

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Martin Meissner
Лайпциг,  
26.11.2025 07:43
 (БТА)

Тийнейджърът от РБ Лайпциг Асан Уедраого ще остане извън игра за известно време поради контузия на коляното, съобщиха от клуба, седмица след като той отбеляза гол в дебютния си мач за националния отбор по футбол на Германия, пише агенция ДПА.

От РБ Лайпциг информираха, че 19-годишният Уедраого е получил травма на сухожилие на лявото коляно при победата с 2:0 над Вердер Бремен в неделя, когато откри резултата със зашеметяващо попадение. Той ще отсъства от игра „няколко седмици“.

Уедраого получи първата си повиквателна за мъжкия държавен тим на Германия за квалификационните срещи за Световното първенство с Люксембург и Словакия. Той влезе като резерва срещу Словакия миналата седмица и се разписа малко по-късно при триумфа с 6:0.

„Невероятно тъжно е, че Асан е на път да отсъства от игра за известно време. Той се справяше много добре през последните няколко седмици, като дори успя да дебютира за националния отбор на Германия“, каза управляващият спортен директор на РБ Лайпциг Марсел Шафер и допълни:

„Новината за контузията му е удар както за него, така и за нас като отбор. Пожелаваме на Асан всичко най-добро за бързо и пълно възстановяване.“

От РБ Лайпциг също така заявиха, че друг млад играч - Ян Диоманде, си е счупил носа в мача с Вердер Бремен, но ще се завърне със защитна маска.

Тимът от Лайпциг е втори във временното класиране в Бундеслигата, на 6 точки зад лидера Байерн Мюнхен. Следващият мач на отбора е срещу Борусия Мьонхенгладбах в петък.

/КМ/

