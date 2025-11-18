Германският военноморски флот ще закупи канадска система за управление на бойни действия на стойност 1 милиард канадски долара

Германският военноморски флот ще закупи системата за управление на бойни действия „CMS 330“ на „Локхийд Мартин Канада“ (Lockheed Martin Canada) за повече от 1 милиард канадски долара, обяви днес канадският министър на търговията Маниндер Сидху, цитиран от Ройтерс.

„Изборът на „CMS 330“ на „Локхийд Мартин Канада“ от германския военноморски флот е доказателство за нашите отбранителни технологии от световна класа и стойността на партньорствата между правителствата“, каза Сидху в изявление.