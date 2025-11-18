Германският военноморски флот ще закупи канадска система за управление на бойни действия на стойност 1 милиард канадски долара

Подробно търсене

Денис Киров
Силите за снабдяване на германския военноморски флот – корабите ‘Франкфурт/Майн’ и ‘Донау’ – са в движение по време на тренировъчна задача в Росток, Германия, в четвъртък, 28 август 2025 г. / Снимка: Jens Buettner/dpa via AP
Берлин/Отава,  
18.11.2025 00:13
 (БТА)

Германският военноморски флот ще закупи системата за управление на бойни действия „CMS 330“ на „Локхийд Мартин Канада“ (Lockheed Martin Canada) за повече от 1 милиард канадски долара, обяви днес канадският министър на търговията Маниндер Сидху, цитиран от Ройтерс.

„Изборът на „CMS 330“ на „Локхийд Мартин Канада“ от германския военноморски флот е доказателство за нашите отбранителни технологии от световна класа и стойността на партньорствата между правителствата“, каза Сидху в изявление.

/ВД/

