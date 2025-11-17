Подробно търсене

Германия се класира на Мондиал 2026 след разгромна победа над Словакия

Мирослав Димитров
AP Photo/Matthias Schrader
Берлин,  
17.11.2025 23:46
 (БТА) 
Квалификационни срещи за световно първенство по футбол, зона Европа:

група А:
Германия - Словакия -6:0
Северна Ирландия - Люксембург - 1:0

крайно класиране:
1. Германия            6   5  0  1   16:3  15 точки - класира се на Мондиал 2026
2. Словакия            6   4  0  2    6:8  12       - бараж    
3. Северна Ирландия    6   3  0  3    7:6   9
4. Люксембург          6   0  0  6   1:13   0

група G:
Малта - Полша - 2:3
Нидерландия - Литва - 4:0

крайно класиране:       
1. Нидерландия         8   6  2  0  27:4   20 точки - класира се на Мондиал 2026
2. Полша               8   5  2  1  14:7   17       - бараж    
3. Финландия           8   3  1  4  8:14   10
4. Малта               8   1  2  5  4:19    5
5. Литва               8   0  3  5  6:15    3

група L:
Черна гора - Хърватия - 2:3
Чехия - Гибралтар - 6:0

крайно класиране:
1. Хърватия            8    7  1  0  26:4   22 точки - класира се на Мондиа 2026
2. Чехия               8    5  1  2  18:8   16       - бараж  
3. Фарьорски острови   8    4  0  4  11:9   12
4. Черна гора          8    3  0  5  8:17    9
5. Гибралтар           8    0  0  8  3:28    0

/МД/

