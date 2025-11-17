Германия се класира на Мондиал 2026 след разгромна победа над Словакия

Квалификационни срещи за световно първенство по футбол, зона Европа: група А: Германия - Словакия -6:0 Северна Ирландия - Люксембург - 1:0 крайно класиране: 1. Германия 6 5 0 1 16:3 15 точки - класира се на Мондиал 2026 2. Словакия 6 4 0 2 6:8 12 - бараж 3. Северна Ирландия 6 3 0 3 7:6 9 4. Люксембург 6 0 0 6 1:13 0 група G: Малта - Полша - 2:3 Нидерландия - Литва - 4:0 крайно класиране: 1. Нидерландия 8 6 2 0 27:4 20 точки - класира се на Мондиал 2026 2. Полша 8 5 2 1 14:7 17 - бараж 3. Финландия 8 3 1 4 8:14 10 4. Малта 8 1 2 5 4:19 5 5. Литва 8 0 3 5 6:15 3 група L: Черна гора - Хърватия - 2:3 Чехия - Гибралтар - 6:0 крайно класиране: 1. Хърватия 8 7 1 0 26:4 22 точки - класира се на Мондиа 2026 2. Чехия 8 5 1 2 18:8 16 - бараж 3. Фарьорски острови 8 4 0 4 11:9 12 4. Черна гора 8 3 0 5 8:17 9 5. Гибралтар 8 0 0 8 3:28 0