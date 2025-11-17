ЛИНА: Националната агенция за продоволствена помощ на Либерия ще увеличи помощта за нуждаещите се в провинция Бонг

Подробно търсене

Александър Евстатиев
Изображение: БТА
Монровия,  
17.11.2025 23:11
 (БТА)

Националната агенция за продоволствена помощ (NFAA) приключи оценката на данните за провинция Бонг, насочена към засилване на продоволствената подкрепа за здравните и затворническите заведения, хората с увреждания и училищата, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

В реч в град Гбарнга, генералният директор на NFAA Боакай Шериф заяви, че оценката ще насочи усилията за подобряване на продоволствената сигурност и намаляване на глада сред уязвимите групи от населението.

„Има поговорка, че гладният човек е ядосан човек“, отбеляза Шериф. 

„Ако учениците са гладни и нямат храна в училище, те не могат да се концентрират върху ученето. Тези данни ще ни помогнат да осигурим по-добра подкрепа там, където е най-необходима”, посочи той.

Шериф припомни, че NFAA е създадена през 70-те години на миналия век по времето на президента Уилям Тъбман с цел осигуряването на храна за ключови сектори, особено за здравните институции, обслужващи жени и деца. Той подчерта, че данните не трябва просто да се събират, а да се анализират правилно, за да отразяват регионалните и социални реалности.

Дейността на NFAA се провежда на фона на продължаващите опасения относно пренаселеността и недостига на храна в Централния затвор в Гбарнга, в който се намират над 300 затворници. Местни служители и защитници на правата на човека многократно са призовавали за по-голяма подкрепа за подобряване на условията в затвора.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)

/ВД/

Към 04:52 на 18.11.2025 Новините от днес

