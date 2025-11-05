ЛИНА: Либерийският парламент прие искането на президента за удължаване на процедурата по приемане на националния бюджет

site.btaЛИНА: Либерийският парламент прие искането на президента за удължаване на процедурата по приемане на националния бюджет
Камарата на представителите на Либерия, долната камара на парламента, прие искането на президента Джоузеф Боакай за удължаване на срока за представяне на проектобюджета за 2026 г. до 7 ноември, съобщи агенция ЛИНА.
В комюнике, изчетено на последната пленарна сесия, Боакай обяви, че няма да успее да спази законовия срок за внасяне на проекта за държавен бюджет, който е 31 октомври.
Президентът посочи, че администрацията му работи за постигането на всички стандарти, които правят един проектобюджет "надежден". По думите му рамката на приходите и разходите за фискалната 2026 г. вече е изготвена, но са необходими още няколко "ключови консултации", за да се включи обратната връзка от социалните и международните партньори на страната.
"Бях информиран, че необходимите консултации с някои местни и външни партньори, чието мнение е от решаващо значение за изготвянето на надежден и изчерпателен бюджет, не са завършени напълно", заяви Боакай в писмото си до парламента.
Той подчерта, че удължаването на срока ще позволи завършването на този процес.
"Потвърждавам ангажимента на нашата администрация за проактивно сътрудничество със законодателната власт с оглед приемането на закони и политики, насочени към подобряване на благосъстоянието на либерийския народ", посочи държавният глава.
Либерийските законодатели одобриха искането му без възражения.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и либерийската новинарска агенция ЛИНА)
