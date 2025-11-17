Подробно търсене

Бившият капитан на ЦСКА подписа договор с Шефилд Уензди

Мирослав Димитров
Снимка: Владимир Шоков/БТА
Лондон,  
17.11.2025 22:58
 (БТА)

Бившият капитан на ЦСКА Лиъм Купър ще продължи кариерата си в английския отбор от Чемпиъншип Шефилд Уензди.

Опитният защитник подписа договор с "кукумявките" до края на сезона, съобщиха от клуба.

Купър започва кариерата си в родния си клуб Хъл и прекарва известно време под наем в Карлайл, Хъдърсфийлд и Честърфийлд като млад играч.

През лятото на 2014 година последва голям трансфер в Лийдс, а Купър прекара десетилеие на „Еланд Роуд“.

Защитникът игра три години с Лийдс във Висшата лига и бе част от съставите на Шотландия за Европейското първенство през 2020 и 2024 г.

През 2024 г. Купър премина в ЦСКА София, но не успя да оправдае големите очаквания и договорът му бе прекратен предсрочно през лятото.

 

/МД/

