Подробно търсене

Баскетболният национал Йордан Минчев и неговият германски тим Кемниц загубиха от Будучност в турнира Еврокъп

Кремена Младенова
Баскетболният национал Йордан Минчев и неговият германски тим Кемниц загубиха от Будучност в турнира Еврокъп
Баскетболният национал Йордан Минчев и неговият германски тим Кемниц загубиха от Будучност в турнира Еврокъп
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Кемниц,  
12.11.2025 22:24
 (БТА)

Националът Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц отстъпиха пред черногорския Будучност със 71:84 (19:21, 20:16, 17:19, 15:28) като домакини в двубой от седмия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Поражението беше второ поредно и общо пето за Кемниц, който заема осмо място във временното класиране, докато Будучност постигна четвърти пореден и общо пети успех, които му донесе четвъртата позиция.

Йордан Минчев започна сред титулярите и завърши с 11 точки, 3 борби и 1 асистенция за 18 минути на терена.

Българинът изигра по-силно първо полувреме, допринасяйки за преднина от 39:37 за Кемниц на почивката. Последва равностойна трета част, в края на която резултатът бе равен – 56:56, но по-убедителна последна четвърт за Будучност осигури победата на черногорския състав.

Най-резултатен от съотборниците на Минчев беше Кевин Йебо с 20 точки, 7 борби и 3 асистенции.

Първите шест тима от двете групи продължават напред в турнира, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще трябва да преминат през осминафиналите.

В следващия кръг от Еврокъп за Кемниц предстои гостуване на италианския Тренто на 18 ноември.

/КМ/

Свързани новини

10.11.2025 12:41

Любомир Минчев избра група от 24 баскетболисти, от която ще определи състава за европейските предквалификации по баскетбол

Новият старши треньор на националния отбор на България по баскетбол за мъже Любомир Минчев определи група от 24 състезатели, от които ще избере състава за предквалификациите за Евробаскет 2029
04.11.2025 22:50

Националът Йордан Минчев и германският му тим Кемниц допуснаха загуба в баскетболния турнир Еврокъп

Националът Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц допуснаха поражение при гостуването си на Бург-ан-Брес с 82:85 във Франция в среща от шестия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете
02.11.2025 11:54

Победа за Йордан Минчев в Германия, загуба за Борислав Младенов в Адриатическата лига по баскетбол за мъже

Борислав Младенов и отборът на Виена Баскет допуснаха второ поредно поражение в Адриатическата лига. Тимът отстъпи при визитата си на Босна Телеком с 68:71 (25:16, 15:22, 13:17, 15:16) в мач от петия кръг в група B.
30.10.2025 07:38

Баскетболният национал Йордан Минчев и Кемниц с победа в Еврокъп, Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха поражение в Австрия

Германският Кемниц, чийто екип носи българският национал Йордан Минчев, се наложи над сънародниците си от Улм с 89:78 като домакин в мач от петия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете
27.10.2025 12:23

Борислав Младенов и Виена Баскет с поражение в Адриатическата лига, Йордан Минчев и Кемниц допуснаха загуба в Германия

Националът Борислав Младенов и неговият австрийски отбор Виена Баскет допуснаха втора загуба в Адриатическата лига по баскетбол за мъже, след като отстъпиха при домакинството си срещу черногорския Будучност със 78:83 в мач от четвъртия кръг
22.10.2025 22:24

Втора поредна загуба за Йордан Минчев и тима на Кемниц в баскетболния турнир Еврокъп

Германският Кемниц, чийто екип носи българинът Йордан Минчев, загуби от английския Лондон Лайънс с 67:68 като домакин в мач от четвъртия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Поражението беше второ поредно
16.10.2025 13:29

Баскетболният национал Йордан Минчев: "Вярвах в себе си и знаех, че принадлежа в отбор на ниво Еврокъп, а сега цялата упорита работа се отплати"

Германският Кемниц написа история, постигайки първата си победа във втория по сила клубен баскетболен турнир за мъже на Стария континент - Еврокъп в домакинския си мач срещу литовския Ликтабелис с 86:67 през миналата седмица, а едно от новите лица

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:13 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация