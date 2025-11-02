Победа за Йордан Минчев в Германия, загуба за Борислав Младенов в Адриатическата лига по баскетбол за мъже

Йордан Минчев и тимът на Кемниц победиха гостуващия Брауншвайг с 93:75 (20:24, 27:20, 23:16, 23:15) в мач от шестия кръг на мъжкото баскетболно първенство на Германия.

Националът игра 15 минути и се отличи с 6 точки, 4 борби и 1 асистенция.

Кевин Йебо записа 19 точки и 6 борби за Кемниц.

Борислав Младенов и отборът на Виена Баскет допуснаха второ поредно поражение в Адриатическата лига. Тимът отстъпи при визитата си на Босна Телеком с 68:71 (25:16, 15:22, 13:17, 15:16) в мач от петия кръг в група B. Босненците са сред съперниците на Рилски спортист в групите на турнира "ФИБА Къп".

Българинът беше резерва и се появи на паркета само за 7 минути, но не успя да се разпише.

Виена има две победи и три загуби в турнира, заемайки трето място във временното класиран. На 9 ноември Младенов и неговите съотборници ще гостуват на Цедевита Олимпия (Словения).