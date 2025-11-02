Подробно търсене

Победа за Йордан Минчев в Германия, загуба за Борислав Младенов в Адриатическата лига по баскетбол за мъже

Ива Кръстева
Победа за Йордан Минчев в Германия, загуба за Борислав Младенов в Адриатическата лига по баскетбол за мъже
Победа за Йордан Минчев в Германия, загуба за Борислав Младенов в Адриатическата лига по баскетбол за мъже
Йордан Минчев, снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (архив)
Берлин,  
02.11.2025 11:54
 (БТА)

Йордан Минчев и тимът на Кемниц победиха гостуващия Брауншвайг с 93:75 (20:24, 27:20, 23:16, 23:15) в мач от шестия кръг на мъжкото баскетболно първенство на Германия.

Националът игра 15 минути и се отличи с 6 точки, 4 борби и 1 асистенция.

Кевин Йебо записа 19 точки и 6 борби за Кемниц.

Борислав Младенов и отборът на Виена Баскет допуснаха второ поредно поражение в Адриатическата лига. Тимът отстъпи при визитата си на Босна Телеком с 68:71 (25:16, 15:22, 13:17, 15:16) в мач от петия кръг в група B. Босненците са сред съперниците на Рилски спортист в групите на турнира "ФИБА Къп".

Българинът беше резерва и се появи на паркета само за 7 минути, но не успя да се разпише.

Виена има две победи и три загуби в турнира, заемайки трето място във временното класиран. На 9 ноември Младенов и неговите съотборници ще гостуват на Цедевита Олимпия (Словения).

/ИК/

Свързани новини

30.10.2025 07:38

Баскетболният национал Йордан Минчев и Кемниц с победа в Еврокъп, Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха поражение в Австрия

Германският Кемниц, чийто екип носи българският национал Йордан Минчев, се наложи над сънародниците си от Улм с 89:78 като домакин в мач от петия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете
27.10.2025 12:23

Борислав Младенов и Виена Баскет с поражение в Адриатическата лига, Йордан Минчев и Кемниц допуснаха загуба в Германия

Националът Борислав Младенов и неговият австрийски отбор Виена Баскет допуснаха втора загуба в Адриатическата лига по баскетбол за мъже, след като отстъпиха при домакинството си срещу черногорския Будучност със 78:83 в мач от четвъртия кръг
22.10.2025 22:24

Втора поредна загуба за Йордан Минчев и тима на Кемниц в баскетболния турнир Еврокъп

Германският Кемниц, чийто екип носи българинът Йордан Минчев, загуби от английския Лондон Лайънс с 67:68 като домакин в мач от четвъртия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Поражението беше второ поредно

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:58 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация