Националът Йордан Минчев и германският му тим Кемниц допуснаха загуба в баскетболния турнир Еврокъп

снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Бург-ан-Брес,  
04.11.2025 22:50
Националът Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц допуснаха поражение при гостуването си на Бург-ан-Брес с 82:85 във Франция в среща от шестия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете.

Кемниц претърпя общо четвърта загуба и продължава с актив 2-4, докато френският тим оглавява временното класиране в групата с пет победи и само едно поражение.

Йордан Минчев реализира 11 точки, като добави 5 борби, 3 асистенции и 3 откраднати топки за 30 минути на терена за гостите.

Баскетболистите на Кемниц водеха с 65:58 преди последната четвърт, но в заключителните 10 минути домакините успяха да измъкнат победата.

За Кемниц предстои гостуване на тима на Йена на 8 ноември в двубой от Бундеслигата, а четири дни по-късно Минчев и съотборниците му ще посрещнат черногорския Будучност в следващия кръг на турнира Еврокъп.

