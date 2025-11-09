Подробно търсене

Йoрдан Минчев реализира 11 точки при загуба на Кемниц в баскетболното първенство на Германия

Ива Кръстева
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Берлин,  
09.11.2025 13:13
 (БТА)

Българският национал Йoрдан Минчев реализира 11 точки при загубата на Кемниц като гост на Йена със 72:85 (24:8, 17:28, 16:20, 15:29) в среща от седмия кръг на мъжкото баскетболно първенство на Германия.

Минчев добави към статистиката си 5 борби, 2 асистенции и 1 отнета топка за 21 минути.  

Кемниц е с актив от четири победи и три загуби в шампионата, заемайки девето място в класирането. Следващият мач за тима ще бъде на 23 ноември срещу АЛБА Берлин.

Константин Костадинов и Тенерифе победиха гостуващия Сан Пабло Бургос със 101:97 (24:22, 28:26, 24:20, 25:29) в мач от шестия кръг на испанското първенство.

Българинът влезе като резерва и игра само 1:47 минута.

На 16 ноември Костадинов и съотборниците му ще гостуват на Валенсия в двубой от следващия кръг.

/ИК/

Свързани новини

04.11.2025 22:50

Националът Йордан Минчев и германският му тим Кемниц допуснаха загуба в баскетболния турнир Еврокъп

Националът Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц допуснаха поражение при гостуването си на Бург-ан-Брес с 82:85 във Франция в среща от шестия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете
02.11.2025 11:54

Победа за Йордан Минчев в Германия, загуба за Борислав Младенов в Адриатическата лига по баскетбол за мъже

Борислав Младенов и отборът на Виена Баскет допуснаха второ поредно поражение в Адриатическата лига. Тимът отстъпи при визитата си на Босна Телеком с 68:71 (25:16, 15:22, 13:17, 15:16) в мач от петия кръг в група B.
30.10.2025 07:38

Баскетболният национал Йордан Минчев и Кемниц с победа в Еврокъп, Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха поражение в Австрия

Германският Кемниц, чийто екип носи българският национал Йордан Минчев, се наложи над сънародниците си от Улм с 89:78 като домакин в мач от петия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете

