Подробно търсене

Втора поредна загуба за Йордан Минчев и тима на Кемниц в баскетболния турнир Еврокъп

Кремена Младенова
Втора поредна загуба за Йордан Минчев и тима на Кемниц в баскетболния турнир Еврокъп
Втора поредна загуба за Йордан Минчев и тима на Кемниц в баскетболния турнир Еврокъп
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Кемниц,  
22.10.2025 22:24
 (БТА)

Германският Кемниц, чийто екип носи българинът Йордан Минчев, загуби от английския Лондон Лайънс с 67:68 като домакин в мач от четвъртия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Поражението беше второ поредно и общо трето за Кемниц, докато Лондон Лайънс постигна втори пореден успех от четирите си срещи до момента.

Националът Йордан Минчев завърши с 8 точки и 6 борби за 28 минути на терена за германския състав.

Тимът на Кемниц водеше с 34:33 на почивката, а гостите имаха аванс от 7 точки - 54:47 преди последните 10 минути. Домакините поведоха с 67:64 малко преди края на срещата, но баскетболистите на Лондон Лайънс измъкнаха успеха.

За победителите най-резултатен беше американецът Камерън Макгъсти с 20 точки, 4 борби и 6 асистенции.

Кемниц ще посрещне друг германски отбор Улм в следващия кръг на турнира Еврокъп на 29 октомври, а три дни по-рано ще гостува на тима на Бамберг в двубой от Бундеслигата.

/КМ/

Свързани новини

16.10.2025 13:29

Баскетболният национал Йордан Минчев: "Вярвах в себе си и знаех, че принадлежа в отбор на ниво Еврокъп, а сега цялата упорита работа се отплати"

Германският Кемниц написа история, постигайки първата си победа във втория по сила клубен баскетболен турнир за мъже на Стария континент - Еврокъп в домакинския си мач срещу литовския Ликтабелис с 86:67 през миналата седмица, а едно от новите лица
15.10.2025 22:25

Баскетболният национал Йордан Минчев и Кемниц загубиха гостуването си на Бешикташ в Еврокъп

Баскетболният национал Йордан Минчев и германският му тим Кемниц загубиха от турския Бешикташ с 88:93 като гости в Истанбул в двубой от третия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп. Поражението бе второ от три изиграни срещи за Кемниц

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:05 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация