Българският национал Йордан Минчев вкара 14 точки при победа на Кемниц в германското баскетболно първенство

Баскетболният национал Йордан Минчев изигра нов отличен мач за германския Кемниц при победата със 111:88 срещу гостуващия Лудвигсбург в двубой от четвъртия кръг в местното първенство. Кемниц записа трети пореден успех и събра актив 3-1 в шампионата.

За Йордан Минчев и съотборниците му предстои домакинство в турнира Еврокъп

Най-резултатен за победата на Кемниц беше Амаду Соу, който завърши с 28 точки и 5 борби.

За Йордан Минчев и съотборниците му предстои гостуването на Бешикташ (Турция) в турнира Еврокъп на 15 октомври. Следващият мач за тима в първенството ще бъде на 26 октомври като гост на Бамберг.