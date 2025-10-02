Подробно търсене

Баскетболният национал Йордан Минчев и Кемниц стартираха в Еврокъп с поражение след продължение при гостуването си на Паниониос

Кремена Младенова
Баскетболният национал Йордан Минчев и Кемниц стартираха в Еврокъп с поражение след продължение при гостуването си на Паниониос
Баскетболният национал Йордан Минчев и Кемниц стартираха в Еврокъп с поражение след продължение при гостуването си на Паниониос
снимка: Христо Касабов/БТА (ЕВ)
Атина,  
02.10.2025 11:08
 (БТА)

Националът Йордан Минчев и неговият германски тим Кемниц претърпяха поражение при гостуването си на гръцкия Паниониос с 86:89 след продължение в среща от първия кръг на баскетболния турнир за мъже Еврокъп.

Минчев реализира 6 точки, 11 борби и 4 асистенции за 29 минути на терена.

Кемниц изоставаше със 73:77 в заключителните моменти на редовното време, но успя да изравни за 77:77. В продължението германският тим водеше с 86:83, преди домакините да измъкнат успеха с 89:86.

За победителите от Паниониос се отличи Михалис Лунцис с 20 точки, 9 борби и 6 асистенции, а най-резултатен за Кемниц бе Кори Дейвис с 26 точки.

В следващия кръг от Еврокъп Йордан Минчев и съотборниците му ще посрещнат литовския Литкабелис на 8 октомври.

/КМ/

Свързани новини

14.08.2025 14:40

Промени в състава на националния тим на България по баскетбол, Александър Стоименов е с изкълчен глезен

Съставът на българския национален отбор по баскетбол за мъже претърпя рокада за остатъка от предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година
09.08.2025 22:25

Българският национален тим ще бъде без Йордан Минчев и Брандън Йънг до края на предварителните световни квалификации по баскетбол

Българският национален отбор по баскетбол за мъже няма да разчита на двама от своите основни играчи в оставащите два мача от предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:22 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация