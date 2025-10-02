Баскетболният национал Йордан Минчев и Кемниц стартираха в Еврокъп с поражение след продължение при гостуването си на Паниониос

Националът Йордан Минчев и неговият германски тим Кемниц претърпяха поражение при гостуването си на гръцкия Паниониос с 86:89 след продължение в среща от първия кръг на баскетболния турнир за мъже Еврокъп.

Минчев реализира 6 точки, 11 борби и 4 асистенции за 29 минути на терена.

Кемниц изоставаше със 73:77 в заключителните моменти на редовното време, но успя да изравни за 77:77. В продължението германският тим водеше с 86:83, преди домакините да измъкнат успеха с 89:86.

За победителите от Паниониос се отличи Михалис Лунцис с 20 точки, 9 борби и 6 асистенции, а най-резултатен за Кемниц бе Кори Дейвис с 26 точки.

В следващия кръг от Еврокъп Йордан Минчев и съотборниците му ще посрещнат литовския Литкабелис на 8 октомври.