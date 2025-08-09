Българският национален тим ще бъде без Йордан Минчев и Брандън Йънг до края на предварителните световни квалификации по баскетбол

Българският национален отбор по баскетбол за мъже няма да разчита на двама от своите основни играчи в оставащите два мача от предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година. На линия за българите повече няма да бъдат Йордан Минчев и Брандън Йънг. Минчев имаше разрешение от своя нов германски клубен отбор – Кемниц, да играе само в първите две срещи, докато Йънг получи контузия.

Новината за състоянието на американеца с български паспорт разкри селекционерът Росен Барчовски след поражението срещу Нидерландия със 70:81. Гардът е с разтежение, което почти ще го извади за остатъка от пресявките.

"На полувремето се опита да се подготви и да играе, но не може и най-вероятно няма да може до края. Съставът е от 14 души, в момента оставаме без Брандън Йънг и Йордан Минчев", добави Барчовски, цитиран от уебсайта на Българската федерация по баскетбол.

За тима на България предстои домакинство срещу Австрия следващата събота (16 август) в Ботевград, а последният мач в групата ще бъде гостуване на Нидерландия на 20 август.