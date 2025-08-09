Александър Везенков в Самоков: "Опитвам всеки ден да товаря малко повече глезена ми, за да видим как ще реагира"

Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков заяви, че работи по възстановяването си и се надява глезенът му да реагира добре на натоварванията, за да има възможност да помогне на националния тим в оставащите мачове от предварителните квалификации за следващото Световно първенство. Везенков е в Самоков, за да подкрепи националите в двубоя с Нидерландия, а на почивката коментира и здравословното си състояние.

"За съжаление, това ми беше трета контузия на същия глезен в рамките на година и половина. Много искам да помагам на отбора, трудно е да се гледа отстрани, но се надявам и съм сигурен, че направят всичко възможно, за да победим в този мач", каза пред bTV Action баскетболистът на гръцкия Олимпиакос.

"Със сигурност има и напрежение, но това е, което казах и на момчетата - в крайна сметка това е баскетбол и трябва да се наслаждаваме. Трябва да сме и реалисти - отборът на Нидерландия е много по-здрав физически", добави той.

Попитан за своето състояние и шансовете да играе в следващите срещи от пресявките, Александър Везенков отговори: "Ден за ден работя и се опитвам всеки ден да товаря малко повече моя глезен, за да видим той как ще реагира. Надявам се, но не мога да кажа нещо в момента. Винаги, когато имам възможност, винаги давам всичко от себе си и се надявам да мога да помогна."

"Залата е много хубава. Господин Георгиев е направим нещо много красиво за българския спорт и се надявам залата да е все пълна", заяви Везенков и продължи по повод критиките към тима:

"Живеем в такова време, че всеки може да пише за всеки каквото иска в социалните мрежи, но който не е играл баскетбол, не знае нито какво е да си контузен, нито какво е да играеш такива мачове. Нека накрая да правим равносметка. Само с критики няма да стане, трябва да видим къде е проблемът и защо изоставаме. Има потенциал в тези момчета. Аз съм готов да приема всякаква критика, нито ме е страх. Много хора забравят, но през февруари през най-важния период в Евролигата, аз играх 43 минути за отбора, така че съм свикнал."