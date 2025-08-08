Подробно търсене

Константин Папазов по повод световните квалификации на националния тим по баскетбол: "Убеден съм в качествата на този отбор"

Кремена Младенова
Константин Папазов по повод световните квалификации на националния тим по баскетбол: "Убеден съм в качествата на този отбор"
Константин Папазов по повод световните квалификации на националния тим по баскетбол: "Убеден съм в качествата на този отбор"
На снимката: Треньорът на Левски Константин Папазов.Снимка: Никола Узунов/БТА (ПБ)
София,  
08.08.2025 13:24
 (БТА)

Старши треньорът на баскетболния Левски Константин Папазов заяви, че вярва, че загубата на националния отбор по баскетбол за мъже на България при гостуването в Австрия няма да се отрази на представянето на тима в оставащите срещи от предквалификациите за Световното първенство през 2027 година в Катар.

Папазов присъства на тегленето на жребия за новия сезон 2025/2026 в Националната баскетболна лига (НБЛ), а след това коментира и събитията около държавния състав на страната.

"Аз вярвам, че няма да се отрази. Вие ме познавате и знаете, че аз съм супер позитивен човек. Убеден съм в качествата на този отбор. Убеден съм, че за отбора беше огромен шок отсъствието на Сашо Везенков, защото знаете той колко много обича България и колко е направил в избора си за България. За своите 30 години е живял най-малко в България, но той избра да играе за България, така че аз съм убеден, че малко да има шанс - 16-и и 20-ти може да бъде с нас. Беше голям шок, защото знаейки неговата мъжка дума винаги, под никакъв начин не се е поставяло под съмнение. Единственото нещо, на което няма решение и най-добрият треньор в света - Обрадович, това са контузиите. За съжаление, има травма, която наистина е неприятна", каза Константин (Тити) Папазов.

 

Очаквайте подробности!

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

08.08.2025 13:11

Константин Папазов за победата на футболния Левски: "Просто уцелихме ваксата преди пет години"

Старши треньорът и президент на баскетболния Левски Константин Папазов коментира вчерашната победа на футболния Левски с 1:0 като домакин на азербайджанския Сабах в първата среща от третия квалификационен кръг на турнира
08.08.2025 12:54

Константин Папазов след жребия в НБЛ: "Левски със сигурност ще бъде най-приятният отбор за гледане"

Баскетболният Левски ще започне с гостуване на Спартак Плевен новия сезон 2025/2026 в Националната баскетболна лига (НБЛ), а старши треньорът Константин Папазов коментира, че на "сините" ще им бъде трудно срещу всички противници, но ще се борят
06.08.2025 23:06

Националът Борислав Младенов след загубата от Австрия: "Трябва да си вземем поука, че така не може"

Баскетболният национал Борислав Младенов коментира след загубата на българския държавен състав при гостуването на Австрия със 76:88 в първия мач от предварителните световни квалификации, че показаното е недопустимо
06.08.2025 22:47

Селекционерът на баскетболните национали Росен Барчовски: "Опасенията ми, че този млад отбор ще прегори в началото, се случиха"

Старши треньорът на националния отбор на България Росен Барчовски заяви след загубата на баскетболистите от Австрия със 76:88 в първия двубой от предварителните квалификации, че не бива
06.08.2025 22:25

Националният тим на България по баскетбол за мъже стартира със загуба от Австрия в предварителните световни квалификации

Националният отбор на България по баскетбол за мъже допусна поражение от Австрия със 76:88 (14:24, 14:24, 25:28, 23:12) като гост в Швехат в първия си мач от група F в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:40 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация