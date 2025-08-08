Константин Папазов по повод световните квалификации на националния тим по баскетбол: "Убеден съм в качествата на този отбор"

Старши треньорът на баскетболния Левски Константин Папазов заяви, че вярва, че загубата на националния отбор по баскетбол за мъже на България при гостуването в Австрия няма да се отрази на представянето на тима в оставащите срещи от предквалификациите за Световното първенство през 2027 година в Катар.

Папазов присъства на тегленето на жребия за новия сезон 2025/2026 в Националната баскетболна лига (НБЛ), а след това коментира и събитията около държавния състав на страната.

"Аз вярвам, че няма да се отрази. Вие ме познавате и знаете, че аз съм супер позитивен човек. Убеден съм в качествата на този отбор. Убеден съм, че за отбора беше огромен шок отсъствието на Сашо Везенков, защото знаете той колко много обича България и колко е направил в избора си за България. За своите 30 години е живял най-малко в България, но той избра да играе за България, така че аз съм убеден, че малко да има шанс - 16-и и 20-ти може да бъде с нас. Беше голям шок, защото знаейки неговата мъжка дума винаги, под никакъв начин не се е поставяло под съмнение. Единственото нещо, на което няма решение и най-добрият треньор в света - Обрадович, това са контузиите. За съжаление, има травма, която наистина е неприятна", каза Константин (Тити) Папазов.

