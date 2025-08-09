Билетите за мача от световните квалификации по баскетбол България - Австрия в Ботевград вече са в продажба

site.btaБилетите за мача от световните квалификации по баскетбол България - Австрия в Ботевград вече са в продажба
Билетите за второто домакинство на мъжкия национален отбор на България по баскетбол в предквалификациите за предстоящото Световно първенство през 2027 година вече са в продажба. Срещата на националите срещу Австрия ще се проведе на 16 август (събота) от 18.00 часа в “Арена Ботевград”.
Цените на пропуските са следните:
- Възрастни - 20 лв.;
- Деца от 13 до 18 години - 10 лв. (50% отстъпка);
- Деца до 12 г. - вход свободен (без право на седящо място);
Билети може да бъдат закупени онлайн на https://balkan-basket.com/bg/tickets/list
В продажба онлайн са пуснати само 1800 билета. Цената е еднаква за всички сектори, а пропускът важи за целия мач.
Работното време на касите на “Арена Ботевград”:
15 август (петък):
10:00 ч. – 12:00 ч.
16:00 ч. – 18:00 ч.
16 август (събота):
От 14:00 ч. – до началото на мача.
Тази вечер от 18.00 часа в Самоков тимът на България излиза срещу Нидерландия във втория си двубой от пресявките.
