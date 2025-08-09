Подробно търсене

Баскетболният национал Александър Стоименов: "Нидерландия днес беше по-добрият отбор"

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков (архив)
Самоков,  
09.08.2025 20:37
 (БТА)

Националът Александър Стоименов коментира след поражението на баскетболния тим на България от Нидерландия със 70:81 в Самоков в двубой от предварителните квалификации за Световното първенство, че не смята, че е имало чак такава разлика в класите. Стоименов вкара най-много за българския тим - 18 точки.

"Не съм съгласен, че има чак такава разлика в класите. Според мен момчетата от Нидерландия са много добри, атлетични са, много се сбориха, взеха ни борбата в атака, като цяло борбата мисля, че спечелиха, но накрая на мача ние падаме с 11 точки, а имаме 13 пропуснати наказателни удари - това не трябва да се забравя. Ние сме абсолютно в мача и понеже сме млади, не искам да търся извинения, но за мен това ми е първи мач, в който играя така по-сериозна роля в отбора", заяви националът.

"Мисля, че се сборихме и се опитахме. Накрая бяхме в мача, не мисля, че имаше чак такава разлика в класите. Не смятам, че чак толкова ни превъзхождат. Днес те бяха по-добрият отбор, а другия път ще опитаме да отговорим", добави той.

"Аз вярвам в работата си и това, което полагам като часове в залата. Просто чакам моментът ми да дойде, а днес имах късмет и дойде", каза още Александър Стоименов, който смени словенското първенство със сръбското и ще носи екипа на Войводина Нови Сад през следващия сезон.

"В Словения се озовах чрез Джими Хънт, който беше човекът, който ми помогна, защото нямах много късмет в Щатите с колежа ми. Сега приключи тригодишният ми договорът и съм готов за следващото начинание", завърши Стоименов.

/КМ/

09.08.2025 20:22

Националният селекционер Росен Барчовски: "Докато има шанс, ще се борим"

Старши треньорът на националния отбор по баскетбол за мъже на България Росен Барчовски призна след загубата от Нидерландия със 70:81 в Самоков във втората среща от предварителните квалификации за Световното първенство
09.08.2025 20:03

Баскетболните национали на България загубиха и от Нидерландия в първото си домакинство от световните квалификации

Националният отбор на България по баскетбол за мъже допусна поражение от Нидерландия със 70:81 (15:22, 17:22, 21:18, 17:19) като домакин в "Арена СамЕлион" в Самоков във втората си среща от група F в предварителните квалификации
09.08.2025 19:10

Александър Везенков в Самоков: "Опитвам всеки ден да товаря малко повече глезена ми, за да видим как ще реагира"

Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков заяви, че работи по възстановяването си и се надява глезенът му да реагира добре на натоварванията, за да има възможност да помогне на националния тим в оставащите мачове от предварителните
09.08.2025 12:13

Билетите за мача от световните квалификации по баскетбол България - Австрия в Ботевград вече са в продажба

Билетите за второто домакинство на мъжкия национален отбор на България по баскетбол в предквалификациите за предстоящото Световно първенство през 2027 година вече са в продажба
08.08.2025 19:38

Без промени в състава на България за мача с Нидерландия от световните квалификации по баскетбол

Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол за мъже България Росен Барчовски се спря на същите 12 играчи за втория мач от предварителните квалификации за Световното първенство
08.08.2025 18:54

Капитанът на националния тим по баскетбол Димитър Димитров: "Ако покажем здрава игра, можем да излезем победители от мача с Нидерландия"

Капитанът на националния тим на България по баскетбол за мъже Димитър Димитров заяви, че отборът трябва да играе доста по-агресивно в предстоящия си втори двубой от предварителните квалификации за Световното първенство през 2027 година

