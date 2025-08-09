Баскетболният национал Александър Стоименов: "Нидерландия днес беше по-добрият отбор"

Националът Александър Стоименов коментира след поражението на баскетболния тим на България от Нидерландия със 70:81 в Самоков в двубой от предварителните квалификации за Световното първенство, че не смята, че е имало чак такава разлика в класите. Стоименов вкара най-много за българския тим - 18 точки.

"Не съм съгласен, че има чак такава разлика в класите. Според мен момчетата от Нидерландия са много добри, атлетични са, много се сбориха, взеха ни борбата в атака, като цяло борбата мисля, че спечелиха, но накрая на мача ние падаме с 11 точки, а имаме 13 пропуснати наказателни удари - това не трябва да се забравя. Ние сме абсолютно в мача и понеже сме млади, не искам да търся извинения, но за мен това ми е първи мач, в който играя така по-сериозна роля в отбора", заяви националът.

"Мисля, че се сборихме и се опитахме. Накрая бяхме в мача, не мисля, че имаше чак такава разлика в класите. Не смятам, че чак толкова ни превъзхождат. Днес те бяха по-добрият отбор, а другия път ще опитаме да отговорим", добави той.

"Аз вярвам в работата си и това, което полагам като часове в залата. Просто чакам моментът ми да дойде, а днес имах късмет и дойде", каза още Александър Стоименов, който смени словенското първенство със сръбското и ще носи екипа на Войводина Нови Сад през следващия сезон.

"В Словения се озовах чрез Джими Хънт, който беше човекът, който ми помогна, защото нямах много късмет в Щатите с колежа ми. Сега приключи тригодишният ми договорът и съм готов за следващото начинание", завърши Стоименов.