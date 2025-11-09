Подробно търсене

Николай Станоев
ПАП: Повече поляци смятат премиера Туск за по-добър политик от президента Навроцки, сочи проучване
Полският премиер Доналд Туск говори на пресконференция в Сейма (долната камара на парламента) след гласуване на 7 ноември 2025 г. Снимка: ПАП/Pawel Supernak
Варшава,  
09.11.2025 23:10
 (БТА)

Направено наскоро проучване на общественото мнение в Полша установи, че  49,4% от анкетираните смятат премиера Доналд Туск за по-добър политик от президента Карол Навроцки, докато 44,9% са на обратното мнение, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

"Навроцки води в категорията "определено по-добър" с 32% спрямо 29,8% за Туск", съобщи днес новинарският и развлекателен уебсайт "Виртуална Полска" (Wirtualna Polska), който е поръчал анкетата на Института за обществени изследвания и маркетинг. "Това означава, че поддръжниците на президента са по-сигурни в избора си", коментираха от "Виртуална Полска".

В същото време от сайта допълниха, че полският "премиер обаче получава много по-голяма подкрепа в категорията "по-скоро по-добър" - 19,6%, срещу 12,9% за Навроцки".

Проучването е било осъществено сред 1000 пълнолетни поляци между 24 и 26 октомври.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)

/НС/

Свързани новини

25.10.2025 00:16

ПАП: Президентът на Полша е най-популярният политик в страната, сочи социологическо проучване

Полският президент Карол Навроцки получава най-голяма подкрепа в последната анкета на независимия център за изследване на общественото мнение CBOS, като 57% от респондентите дават положителна оценка на държавния глава, предаде полската новинарска агенция ПАП.
16.10.2025 13:14

ПАП: Близо половината поляци смятат, че стандартът им на живот се е влошил след идването на власт на Доналд Туск

Две години след парламентарните избори, спечелени от центристката коалиция, водена от премиера Доналд Туск, 45,2 процента от поляците заявяват, че стандартът им на живот се е влошил, сочи проучване, цитирано от полската новинарска агенция ПАП.
13.10.2025 21:54

ПАП: Близо половината поляци подкрепят смяната на Туск като премиер, показва социологическо проучване

Близо петдесет процента от поляците подкрепят идеята за смяна на Доналд Туск като министър-председател на Полша, според ново проучване, публикувано днес, предаде Полската агенция по печата (ПАП).  Изследването по поръчка на обществената радиостанция

Към 00:39 на 10.11.2025 Новините от днес

