ПАП: Повече поляци смятат премиера Туск за по-добър политик от президента Навроцки, сочи проучване

Направено наскоро проучване на общественото мнение в Полша установи, че 49,4% от анкетираните смятат премиера Доналд Туск за по-добър политик от президента Карол Навроцки, докато 44,9% са на обратното мнение, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

"Навроцки води в категорията "определено по-добър" с 32% спрямо 29,8% за Туск", съобщи днес новинарският и развлекателен уебсайт "Виртуална Полска" (Wirtualna Polska), който е поръчал анкетата на Института за обществени изследвания и маркетинг. "Това означава, че поддръжниците на президента са по-сигурни в избора си", коментираха от "Виртуална Полска".

В същото време от сайта допълниха, че полският "премиер обаче получава много по-голяма подкрепа в категорията "по-скоро по-добър" - 19,6%, срещу 12,9% за Навроцки".

Проучването е било осъществено сред 1000 пълнолетни поляци между 24 и 26 октомври.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)