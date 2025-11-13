ПАП: Президентът на Полша задълбочава противоречията си с правителството относно съдебната система

Десният президент на Полша Карол Навроцки отказа да назначи 46 съдии, което бележи поредната ескалация в продължаващия му спор с центристкото правителство на премиера Доналд Туск, предаде полската новинарска агенция ПАП.

„Отказвам да назнача 46 съдии“, обяви Навроцки, заявявайки, че през целия си петгодишен мандат ще блокира повишенията на съдии, които, по негови думи, „оспорват конституционния и законов ред на Република Полша“.

Навроцки, подкрепен от бившата управляваща партия, социално-консервативната партия „Право и справедливост“ (ПиС), започна мандата си през август, като наложи вето върху няколко правителствени законопроекта. Той твърди, че съдебната реформа на ПиС, която е критикувана както от настоящото проевропейско правителство, така и от европейските институции като нарушаваща върховенството на закона, е легитимна и демократична.

В изявлението си Навроцки цитира решение на Конституционния съд от 2012 г., потвърждаващо правомощията на президента да назначава съдии и правото му да отказва номинации.

„Така че днес упражнявам това право“, каза той.

„Отказвам да назнача 46 съдии. Това вече не е просто устно съобщение, дами и господа, а конкретно решение те да не бъдат назначени“, подчерта полският президент.

„Нито пък ще повиша съдиите, които поставят под въпрос конституционния и законов ред в Република Полша“, допълни той, отправяйки предупреждение към настоящите членове на съдебната власт.

Навроцки продължи, като отправи обвинения срещу министъра на правосъдието Валдемар Журек в подбуждане на съдиите към подобно „поставяне под съмнение“.

Говорителят на полското правителство Адам Шлапка заяви на пресконференция, че обявлението на президента демонстрира опит за узурпиране на правомощия. Той заяви, че съдебната система в Полша трябва да бъде независима от други органи.

„Съдиите са независими, съдилищата са независими. И всеки опит да се постави това под въпрос е просто узурпация и опит за подкопаване, може да се каже, на съдебната система в Полша“, подчерта Шлапка.

ПАП съобщава, че Шлапка очевидно е имал предвид факта, че при управлението на ПиС много съдии, особено в Националния съдебен съвет, органът, отговорен за номинирането на съдии, и в Конституционния съд, който е върховният съд на страната, са били избирани от Сейма - долната камара на парламента.

Това представлява значителна промяна спрямо предишната съдебна система, която е прехвърлила правомощията за назначаване от органи, основани на колегии, или други съдебни органи, към политическото мнозинство в парламента. Критиците твърдят, че това политизира съдебната система и води до назначаване на съдии, възприемани като политически лоялни към управляващата партия, понякога наричани „неосъдии“.

„Съдиите имат право, и има решения по този въпрос както от полски, така и от европейски съдилища, да поставят под въпрос статута на други съдии чрез решения“, твърди още Шлапка.

„Така че това, което президентът каза в изявлението си, е де факто опит да се поставят под въпрос конституционните принципи за независимост на съдиите на съдилищата“, добави той.

Ръководителят на президентската канцелария Збигнев Богуцки заяви по време на пресконференцията, че назначаването или отказът за назначаване на съдии е изключителен прерогатив на президента, който президентът Навроцки упражнява.

По-късно същия ден министърът на правосъдието Валдемар Журек също коментира въпроса.

„Ако само президентът можеше самостоятелно да решава кой може да стане съдия в Полша, главата за Националния съдебен съвет щеше да се наложи да бъде премахната изцяло от полската конституция“, каза той пред репортери.

„Тогава бихме оставили всичко в ръцете на президента … това не трябва да е така в нашата система“, добави Журек.

Той каза още, че ако основанията за отказа на президента да назначи 46 съдии се окажат извън законна и против конституцията, тогава „президентът влиза в някакъв конфликт, при който може да узурпира правомощия, които конституцията не му предоставя“, каза още полският министър на правосъдието.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)