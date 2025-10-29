ПАП: Полският премиер разкритикува остро предишното правителство заради потенциална измама с продажба на земя

Полският премиер Доналд Туск разкритикува остро предишното правителство на партия "Право и справедливост" за предполагаема неправомерна продажба на стратегически парцел, който е бил държавна собственост, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Преди дни новинарският сайт "Виртуална Полска" съобщи, че през 2023 г. Министерството на земеделието е одобрило продажбата на 160 хектара земя, през които е трябвало да премине високоскоростна железопътна линия от Варшава до планирания национален транспортен хъб, където да има ново летище, свързано с магистралната система на страната.

Парцелът е бил собственост на Националната агенция за подкрепа на земеделието, но е бил продаден на бизнесмен, който се е занимавал с преработка на плодове и зеленчуци. Преди сделката, компанията, която е придобила имота, е била само наемател на терена и няколко пъти е кандидатствала безуспешно за закупуването му.

Туск заяви, че целият процес по продажбата и всички формалности са били завършени в рамките на 24 часа. По думите му правителството на "Право и справедливост", която сега е основната опозиционна партия в Полша, е било предупредено, че теренът е необходим за националния транспортен хъб, но не се е намесило. Туск обвини "цялата партия ПиС", че "краде", защото е имало много замесени в продажбата хора.

Премиерът обясни, че разследването, започнато от прокуратурата, ще бъде доста трудно, тъй като предполагаемата измама е била замислена, така че да се избегне нарушаване на процедурите. Той обвини опонентите си, че са "усъвършенствали" принципа на "кражба по правилата".

От "Право и справедливост" заявиха, че бившият ръководител на Националната агенция за подкрепа на земеделието е отстранен от партията "до изясняване на ситуацията". Такова решение вече беше взето за партийните членства на бившия агроминистър Роберт Телус и един от заместниците му.

От компанията, придобила парцела, казват, че до декември 2028 г. полската държава е запазила правото си да откупи обратно земята на цената, на която я е продала през 2023 г. От земеделската фирма заявяват също, че при сключването на сделката не са били наясно, че планираната високоскоростна железопътна линия от Варшава ще преминава през имота.

Националната агенция за подкрепа на земеделието обаче заяви, че договорът за продажба на терена, подписан от предишното ръководство на агенцията и одобрен от Министерството на земеделието на 1 декември 2023 г., не включва никаква клауза за обратно изкупуване на земята. Агенцията добави, че през август 2025 г. е поискала от новия собственик да препродаде парцела, но досега фирмата не се е съгласила с искането.



