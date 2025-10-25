Подробно търсене

ПАП: Президентът на Полша е най-популярният политик в страната, сочи социологическо проучване

Александър Евстатиев
Полският президент Карол Навроцки. Снимка: ПАП
Варшава,  
25.10.2025 00:16
 (БТА)

Полският президент Карол Навроцки получава най-голяма подкрепа в последната анкета на независимия център за изследване на общественото мнение CBOS, като 57% от респондентите дават положителна оценка на държавния глава, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Министърът на външните работи и вицепремиер на Полша Радослав Шикорски се нарежда на второ място с подкрепата на 43% от анкетираните. Министърът на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш е трети с 41%. След тях са Кшищоф Босак и Славомир Менцен, и двамата членове на крайнодясната коалиция Конфедерация „Свобода и независимост“, които се класират на четвърто място с по 40%. Кметът на Варшава Рафал Тшасковски, член на управляващата центристка Гражданска коалиция, е пети с 39%.

Одобрението за премиера Доналд Туск възлиза на 36%.

Анкетата е проведена между 2 и 13 октомври сред 901 пълнолетни полски граждани.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)

/НВ/

Свързани новини

22.10.2025 19:06

ПАП: Полският премиер заяви, че предишното правителство е шпионирало съпругата му и дъщеря му

Полският премиер Доналд Туск заяви, че съпругата и дъщеря му са били незаконно следени с шпионския софтуер “Пегасъс“ (Pegasus) от предишното правителство на консервативната партия "Право и справедливост“ (ПиС), която сега е в опозиция, предаде Полската агенция по печата (ПАП).
18.10.2025 17:36

ПАП: Централата на партията на полския премиер „Гражданска платформа“ беше обект на атака със запалителна бомба

Централата на партията „Гражданска платформа“, водена от премиера Доналд Туск, е била обект на атака с коктейл „Молотов“, съобщи местен депутат пред полската новинарска агенция ПАП.
13.10.2025 21:54

ПАП: Близо половината поляци подкрепят смяната на Туск като премиер, показва социологическо проучване

Близо петдесет процента от поляците подкрепят идеята за смяна на Доналд Туск като министър-председател на Полша, според ново проучване, публикувано днес, предаде Полската агенция по печата (ПАП).  Изследването по поръчка на обществената радиостанция

