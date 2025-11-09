Подробно търсене

Три финала за България в първия ден на Европейското първенство по спортна аеробика в Азербайджан

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев, архив
Ганджа, Азербайджан,  
09.11.2025 22:30
 (БТА)

Българските състезатели се класираха за три финала в първия ден на квалификациите на Европейското първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Ганджа (Азербайджан).

Тройката 15-17 години Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова спечели първо място в пресявките с 18.550 точки, а Неда Запрянова, Стефани Лечева и Мария Вълчева останаха извън финала.

При смесените двойки Стефани Лечева и Атанас Благоев получиха четвърта оценка от 18.000 точки и също намериха място сред най-добрите осем на Стария континент.

Атанас Благоев зае десето място при юношите 15-17 години и не попадна сред финалистите.

При девойките 12-14 години Николета Сарафимова влиза на финала с четвърта оценка в пресявките, а Ива Агова е първа резерва.

Утре отново предстоят квалификации като България ще има представители в индивидуално девойки 15-17 години Виктория Крушарска, Неда Запрянова и Стефани Лечева, както и тройки 12-14 Николета Сарафимова, Диана Тенева и Мария Хвойнова.

