Две титли за България от Европейското първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Азербайджан

Ива Кръстева
Тройка Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова, снимка: Български съюз по аеробика Фейсбук
Ганджа, Азербайджан,  
11.11.2025 13:10
Българските състезатели спечелиха две титли на Европейското първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Ганджа (Азербайджан).

Виктория Крушарска взе златото при девойките 15-17 години, след като представи отлично съчетанието си и получи най-високата оценка на финала 18.650 точки.

В същата възраст в категория тройки европейски шампионки станаха Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова с 18.750 точки. Те излязоха на подиума със самочувствие, блестяща техника и изключителен синхрон - и безапелационно отвяха конкуренцията.

При смесените двойки 15-17 години Стефани Лечева и Атанас Благоев  заеха четвърта позиция със 17.900 точки, а победители са италианците Мануел Гаравалия и Илария Пагела с 18.300.

При девойките 12-14 години Николета Сарафимова е пета със 17.950 точки, а златото взе Екин Чънар (Турция) с 18.400.

За мъжете и жените надпреварата на Стария континент започва на 13 ноември с подиум тренировки, на 14 и 15 ноември са квалификациите, а на 16-и - финалите. Страната ще бъде представена от индивидуално Борислава Иванова, Моника Джамбова и Александър Мишинков, смесени двойки Борислава Иванова/Христо Манолов и Християна Златанова/Александър Мишинков, тройки Антонио Папазов, Христо Манолов и Борислава Иванова.

