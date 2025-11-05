Националният отбор на България ще отпътува утре за участие на Европейското първенство по спортна аеробика в Азербайджан

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Български съюз по аеробика Фейсбук, архив
София,  
05.11.2025 21:08
 (БТА)

Националният отбор на България за мъже, жени, юноши и девойки ще отпътува утре за участие на Европейското първенство по спортна аеробика в Ганджа (Азербайджан).

При мъжете и жените страната ще бъде представена от индивидуално Борислава Иванова, Моника Джамбова и Александър Мишинков, смесени двойки Борислава Иванова/Христо Манолов и Християна Златанова/Александър Мишинков, тройки Антонио Папазов, Христо Манолов и Борислава Иванова.

При юноши и девойки старша възраст за отличията ще спорят индивидуално Неда Запрянова, Виктория Крушарска, Стефани Лечева и Атанас Благоев, смесени двойки Лечева/Благоев, тройки Крушарска/Теодора Рибарова/Кристина Костова и Запрянова/Лечева/Мария Вълчева.

При юноши и девойки младша възраст са заявени индивидуално Ива Агова, Николета Сарафимова и Диана Тенева, тройки Сарафимова/Тенева и Мария Хвойнова, групи Агова, Мария Черпокова, Анна Пашова, Алия Насер и Ванеса Кутрянова.

Треньори са Биляна Тютюкова, Мартина Маринова и Гергана Петева, а съдии Велислава Миланова и Илияна Велева. С отбора пътува и Николай Касабов, кинезитерапевт.

Президентът на Българския съюз по аеробика Димитрина Къндева е в състава на Върховното жури в качеството си на член на Техническата комисия по спортна аеробика към Европейската гимнастика.

В събота започват подиум тренировките за юношите и девойките, на 9 и 10 ноември са квалификациите, а на 11-и - финалите. През това време мъжете и жените ще проведат в Ганджа последен лагер. За мъжете и жените Европейското първенство започва на 13 ноември с подиум тренировки, на 14 и 15 ноември са квалификациите, а на 16-и - финалите.

Отборът за юноши и девойки се прибира в София на 12 ноември, а мъжете и жените на 17 ноември, съобщиха за БТА от Българския съюз по аеробика.

