15 медала за България от Балканските игри по спортна аеробика за юноши и девойки в Кишинев
Българските състезатели спечелиха 15 медала (9 златни, 4 сребърни и 2 бронзови) на Балканските игри по спортна аеробика за юноши и девойки, проведени в Кишинев (Молдова) през уикенда.
Националите впечатлиха със своето високо ниво на подготовка, техническа прецизност и артистичност при изпълнение на съчетанията си, което им осигури първото място отборно в конкуренция на силните тимове на Румъния, Турция, Гърция и Молдова.
"Изключително успешно представяне, което още веднъж доказа силата на българската школа по спортна аеробика и нейния устойчив напредък в подготовката на млади таланти", написаха от Българския съюз по аеробика в социалните мрежи.
Всички финалисти за България:
Възрастова група 9-11 години
Категория индивидуално момичета
1 място Джемре Стефанова
2 място Мирослава Митева
Категория индивидуално момчета
1 място Димитър Цънцаров
3 място Николай Любенов
Категория смесени двойки
1място Ива Колева и Николай Любенов
Категория тройки
1 място Яна Господинова, Александра Калинова и Мирослава Митева
3 място Ивелина Рибарова, Надежда Петкова и Боряна Цънцарова
Категория групи
1 място Рая Чобанова, Невелина Русенова , Лора Динева, Крисия Йорданова, Йоана Иванова
2 място Ивелина Рибарова, Надежда Петкова, Боряна Цънцарова, Филипа Качорова и Анелия Спасова
Възрастова група 12-14 години
Категория индивидуално девойки
2 място Николета Серафимова
4 място Инджиляй Ариф
Възрастова група 15-17 години
Категория индивидуално жени
1 място Неда Запрянова
2 място Стефани Лечева
Категория индивидуално юноши
1 място Атанас Благоев
Категория смесени двойки
1 място Стефани Лечева и Атанас Благоев
Категория тройки
1 място Стефани Лечева, Неда Запрянова и Мария Вълчева
