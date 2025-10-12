Подробно търсене

Седем медала за България при мъжете, жените, юношите и девойките на международния турнир по спортна аеробика в Пловдив

Ива Кръстева
Седем медала за България при мъжете, жените, юношите и девойките на международния турнир по спортна аеробика в Пловдив
Седем медала за България при мъжете, жените, юношите и девойките на международния турнир по спортна аеробика в Пловдив
Антонио Папазов, Борислава Иванова и Христо Манолов, снимка: Български съюз по аеробика
Пловдив,  
12.10.2025 20:20
 (БТА)

Българските състезатели спечелиха седем медала (три златни, два сребърни и два бронзови) при мъжете, жените, юношите и девойките 15-17 години в 16-о издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN".

В категория тройки при мъже и жени шампиони станаха Христо Манолов, Борислава Иванова и Антонио Папазов, които бяха оценени с 19.260 точки.

Борислава Иванова завоюва бронз при жените с 19.150, а победителка е Айше Бегюм Онбаши (Турция) с 19.750 точки.

При мъжете Александър Мишинков взе бронзово отличие с 18.800 точки, а златото е за Леонард Манта (Румъния) с 19.550.

На смесени двойки триумфираха Християна Златанова и Александър Мишинков с 18.900, а Христо Манолов и Борислава Иванова се наредиха пети с 18.350 точки.

При девойките 15-17 години Неда Запранова спечели сребро с 18.350, Виктория Крушарска е четвърта с 18.150 точки. На смесените двойки Атанас Благоев и Стефани Лечева се класираха втори.

В категория тройки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова са първи с 18.050 точки, а Неда Запрянова, Мария Вълчева и Стефани Лечева завършиха седми със 17.350.

Състезанието се организира от клуб АМД-Пловдив с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (ФИГ). 

/ИК/

Свързани новини

11.10.2025 20:58

България ще има финалисти в почти всички дисциплини при мъжете, жените, юношите и девойките на международния турнир по спортна аеробика в Пловдив

При мъжете и жените Александър Мишинков влиза на финал с трета оценка от 19.350 точки, а Борислава Иванова е втора в пресявките с 19.800 точки. Другата българка Моника Джамбова е 19-а.
11.10.2025 10:11

Христо Манолов и Борислава Иванова заеха първо място в квалификациите при смесените двойки на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN"

Манолов и Иванова получиха оценка от 19.750 точки. Още една българска двойка ще играе на финала - Християна Златанова и Александър Мишинков, които са пети с 18.050 точки.
28.09.2025 18:58

Националният отбор на България по спортна аеробика проведе втора контролна тренировка в Пловдив

Контролната тренировка премина в състезателна атмосфера и предостави възможност на националите да демонстрират своята подготовка. Треньорският щаб отчете стабилна спортна форма и напредък в сравнение с предходното контролно.
19.08.2025 15:29

Над 640 състезатели от 20 държави ще участват в 16-о издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN"

Състезанието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (FIG). Входът за публика е свободен.
26.07.2025 14:59

Тази година Пловдив ще бъде домакин на 16-о издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN"

Състезанието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (FIG). Входът за публика е свободен.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:05 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация