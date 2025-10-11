Христо Манолов и Борислава Иванова заеха първо място в квалификациите при смесените двойки на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN"

Христо Манолов и Борислава Иванова заеха първо място в квалификациите при смесените двойки в 16-о издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN". Надпреварата, която е за деца, юноши, девойки, мъже и жени, се провежда в Пловдив и в нея участват над 640 състезатели от 20 държави.

Състезанието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (FIG). Входът за публика е свободен.

Манолов и Иванова получиха оценка от 19.750 точки. Още една българска двойка ще играе на финала - Християна Златанова и Александър Мишинков, които са пети с 18.050 точки.

При девойките категория тройки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова са с първа оценка в пресявките - 18.900 точки. България има още финалисти в по-малките възрастови групи.

Днес квалификациите продължават с останалите дисциплини и възрастови групи, а финалите са по програма в неделя.