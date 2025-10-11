Подробно търсене

Христо Манолов и Борислава Иванова заеха първо място в квалификациите при смесените двойки на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN"

Ива Кръстева
Христо Манолов и Борислава Иванова заеха първо място в квалификациите при смесените двойки на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN"
Христо Манолов и Борислава Иванова заеха първо място в квалификациите при смесените двойки на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN"
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (архив)
Пловдив,  
11.10.2025 10:11
 (БТА)

Христо Манолов и Борислава Иванова заеха първо място в квалификациите при смесените двойки в 16-о издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN". Надпреварата, която е за деца, юноши, девойки, мъже и жени, се провежда в Пловдив и в нея участват над 640 състезатели от 20 държави.

Състезанието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (FIG). Входът за публика е свободен.

Манолов и Иванова получиха оценка от 19.750 точки. Още една българска двойка ще играе на финала - Християна Златанова и Александър Мишинков, които са пети с 18.050 точки.

При девойките категория тройки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова са с първа оценка в пресявките - 18.900 точки. България има още финалисти в по-малките възрастови групи. 

Днес квалификациите продължават с останалите дисциплини и възрастови групи, а финалите са по програма в неделя.

/ИК/

Свързани новини

28.09.2025 18:58

Националният отбор на България по спортна аеробика проведе втора контролна тренировка в Пловдив

Контролната тренировка премина в състезателна атмосфера и предостави възможност на националите да демонстрират своята подготовка. Треньорският щаб отчете стабилна спортна форма и напредък в сравнение с предходното контролно.
19.08.2025 15:29

Над 640 състезатели от 20 държави ще участват в 16-о издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN"

Състезанието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (FIG). Входът за публика е свободен.
26.07.2025 14:59

Тази година Пловдив ще бъде домакин на 16-о издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN"

Състезанието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (FIG). Входът за публика е свободен.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:20 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация