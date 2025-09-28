Националният отбор на България по спортна аеробика проведе втора контролна тренировка в Пловдив

Националният отбор на България по спортна аеробика проведе втора контролна тренировка в зала "Дунав" в Пловдив.

Тя беше важна част от подготовката и селекцията на българските състезатели за предстоящото Европейско първенство, което ще се състои през ноември в Азербайджан. В тренировката участие взеха всички национали във възрастовите групи мъже и жени, юноши и девойки младша и старша възраст, които ще представят България на предстоящия континентален шампионат.

Милена Търничкова, представител на Техническата комисия, откри контролната тренировка и пожела успех на всички състезатели. Своите експертни оценки за изпълненията на състезателите дадоха: Димитрина Къндева, председател на Съюза по аеробика и член на Техническата комисия по спортна аеробика към Европейската федерация; Калоян Калоянов, член на Управителния съвет на федерацията и международен съдия; Мартина Маринова и Гергана Петева - съдии към клубовете Мега спорт и Ултраспорт.

Онлайн тренировката беше проследена и от Десислава Богушева, член на ТК по спортна аеробика към Международната федерация по гимнастика и Председател на българската такава.

Контролната тренировка премина в състезателна атмосфера и предостави възможност на националите да демонстрират своята подготовка. Треньорският щаб отчете стабилна спортна форма и напредък в сравнение с предходното контролно.

Само след две седмици на българските състезатели им предстои участие в международният турнир "Plovdiv cup aerobics Open", където се очакват над 650 участници от 20 държави, обявиха от българската централа.