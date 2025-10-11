България ще има финалисти в почти всички дисциплини при мъжете, жените, юношите и девойките на международния турнир по спортна аеробика в Пловдив

България ще има финалисти в почти всички дисциплини при мъжете, жените, юношите и девойките в 16-о издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN".

При мъжете и жените Александър Мишинков влиза на финал с трета оценка от 19.350 точки, а Борислава Иванова е втора в пресявките с 19.800 точки. Другата българка Моника Джамбова е 19-а.

При смесените двойки Христо Манолов и Борислава Иванова заеха първо място в квалификациите с 19.750 точки. Още една българска двойка ще играе на финала - Християна Златанова и Александър Мишинков, които са пети с 18.050 точки.

В категория тройки Христо Манолов, Борислава Иванова и Антонио Папазов влизат на финала с втора оценка от 19.392 точки.

При 15-17-годишните финалистки са Неда Запрянова и Виктория Крушарска, които са пета и шеста в пресявките, но според регламента от държава може само по двама състезатели. Стефани Лечева е седма, а Кристина Костова - 12-а. При юношите Атанас Благоев е трета резерва.

На двойки за отличията ще спорят Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова, който са първи в квалификациите, и Неда Запрянова, Мария Вълчева и Стефани Лечева - шести.

На смесени двойки Атанас Благоев и Стефани Лечева ще участват на финала при 15-17-годишните.

България няма представители в категория групи мъже/жени и юноши/девойки.

Квалификациите се проведоха в два дни поради големия брой участници - над 640 състезатели от 20 държави.

Състезанието се организира от клуб АМД-Пловдив с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (ФИГ). Входът за публика е свободен.