Мирослав Димитров
Александър Николов бе най-резултатен за трета поредна победа на Чивитанова в италианската волейболна Суперлига
Снимка: Милена Стойкова/БТА
Чивитанова,  
09.11.2025 21:37
 (БТА)

Александър Николов отново бе на високо ниво за своя клубен отбор Кучине Лубе (Чивитанова) и помогна за победата срещу Рана Верона с 3:0 (25:20, 26:24, 26:24) в среща от италианската волейболна Суперлига.

Българският национал реализира 20 точки и бе най-резултатен в мача. Николов премина границата от 100 точки за сезона и вече има 116 в актива си.

Победата е трета поредна за Чивитанова в шампионата и тимът е лидер във временното класиране с 13 точки, с една повече от втория Верона.

