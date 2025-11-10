Начинът на изготвяне, представяне и комуникиране на бюджета е израз на отношението на властта към хората, които го пълнят, каза Румен Радев

Начинът на изготвяне, представяне и комуникиране на бюджета е израз на отношението на властта към хората, които пълнят бюджета, заяви президентът Румен Радев на церемонията по награждаване в конкурса „Мениджър на годината“.

„Макар че президентската институция е встрани от законодателната и изпълнителната власт и не участва в изготвянето на бюджета, по Конституция все още президентът представлява България в международните отношения, тоест средата, в която вие оперирате. Аз искам да ви се извиня за Бюджет 2026 г.“, каза президентът Румен Радев на финалистите в конкурса.